В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко

5 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание сегодня во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, как я уже не единожды отмечал, новый век не принес человечеству избавления от войн. В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в этих непростых условиях Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику. Реализует меры, позволяющие сохранить мир не только в регионе.

"Наша страна предложила мировому сообществу внешнеполитические инициативы, в основе которых лежат идеи снижения напряженности и укрепления мер доверия в регионе. Вроде бы, нас слышат, но действия пока не предпринимают - ясно, почему", - констатировал глава государства.

Белорусы, как никакая другая нация, ценят мир, безопасность и независимость, подчеркнул Александр Лукашенко. "Эти важнейшие достижения нашего народа нуждаются, естественно, в надежной защите", - добавил он.-0-

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