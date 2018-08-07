"В пустую землю зерно класть преступно" - Лукашенко ориентирует на качественную подготовку к озимому севу

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с членами правительства и председателями облисполкомов потребовал своевременно начинать готовиться к озимому севу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выходить в поле неготовыми технологически к посеву нельзя, просто не надо сеять. За это ответят губернаторы и соответствующие министерства на всю катушку. Хватит уже дурью заниматься и обманывать самих себя. В пустую, как говорят крестьяне, землю зерно класть преступно. Подготовьте как надо почву и посейте в агротехнически оптимальные сроки. Не успеваете - не делайте", - сказал Александр Лукашенко.

Обращаясь к губернаторам, он отметил, что земли хозяйств, которые не успевают подготовить к озимому севу, можно отдать нуждающимся в зерне предприятиям. "Но это надо сделать сейчас, чтобы они вовремя могли подготовить почву, посеять и забрать это зерно", - обратил внимание Президент.

Глава государства также коснулся темпов уборочной кампании. По его словам, ее надо проводить быстрее, однако больших проблем пока с этим нет. "Не хочу сказать, что меня настораживают темпы уборки урожая. Такой урожай хлебов, зерновых, мы, конечно же, соберем. Это не проблема. Около семи миллионов тонн - это не тот уровень, который мы можем достичь или реализовать на уборке урожая, поскольку технически оснащены как никогда. Мы и десять миллионов тонн можем за месяц запросто убрать", - отметил он.-0-