Вносятся технические изменения в указ о проведении деноминации в Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября подписал указ №380 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь", которым вносятся изменения в указ от 4 ноября 2015 года №450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Внесенные изменения носят технический характер.

Указом закрепляется возможность при изготовлении денежных знаков указывать планируемый год выпуска в обращение.

Необходимость данного решения обусловлена тем, что выпуск отдельных номиналов банкнот планируется осуществить в 2019-2020 годах ввиду увеличения количества ветхих банкнот образца 2009 года‚ повышения спроса на банкноты мелкого номинала в условиях низкой инфляции, а также модификации денежных знаков в целях повышения защиты от фальшивомонетничества.

Согласно указу обмен денежных знаков образца 2000 года можно будет производить не только на денежные знаки образца 2009 года‚ но и иных годов выпуска (обмен банкнот образца 2000 года на денежные знаки 2009 года заканчивается 31 декабря 2021 года).

Дополнительно правовым актом учтено, что с 29 октября 2018 года вступают в силу изменения, внесенные в Банковский кодекс, поэтому во избежание дублирования из указа №450 исключается норма о том, что 1 белорусский рубль образца 2009 года равен 100 белорусским копейкам образца 2009 года.-0-