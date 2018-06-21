Во Дворце Независимости проходят переговоры Лукашенко с еврокомиссаром Ханом

21 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Во Дворце Независимости проходят переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

Йоханнес Хан посещает Беларусь 21-22 июня. Целью его визита является участие в десятой сессии неформального диалога министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий стран "Восточного партнерства". Кстати, в нынешнем году это его второй приезд в Минск и вторая встреча с главой белорусского государства, ранее еврокомиссар встречался с Президентом Беларуси в январе 2018 года.

В последние годы отношения Беларуси с Европейским союзом развиваются позитивно, возобновлены контакты на высшем уровне, визиты в Минск первых лиц евроструктур и стран - членов ЕС.

При поддержке ЕС в 2016 году для Беларуси была утверждена Стратегия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на период до 2019 года. Сейчас этот банк активно работает с белорусским госсектором (ранее финансировались только частные проекты). В августе 2017 года вступило в силу рамочное соглашение между Беларусью и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Готовятся несколько крупных проектов в транспортной, таможенной, жилищно-коммунальной и банковской сферах для финансирования ЕИБ и ЕБРР.

Кроме того, Беларусь и ЕС ведут переговоры по совместным приоритетам партнерства. Этот документ будет определять цели и задачи сторон до 2020 года в четырех сферах: государственном управлении; экономике и рыночных возможностях; транспорте, энергоэффективности и борьбе с изменениями климата; контактов между людьми. Подписание документа является условием для утверждения Евросоюзом финансового содействия для Беларуси на 2018-2020 годы.

Ведутся также переговоры Беларуси с ЕС о заключении соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии.

Евросоюз является вторым по значимости рынком для белорусского экспорта. За четыре месяца этого года белорусский экспорт в ЕС достиг $3,6 млрд, что почти на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сальдо сложилось положительное в размере $1,3 млрд.-0-