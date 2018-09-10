Выступление Президента Беларуси на открытии XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов

Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов

Дорогие друзья, направляясь к вам на это большое собрание, я подумал о том, что еще, наверное, никогда не только в этом зале, но и в городе-герое Минске не было столько героев. Позвольте мне от имени белорусского народа приветствовать на этом конгрессе вас - людей героических, совершивших подвиги в жизни, ученых, которые обеспечивали эти полеты и занимались развитием космической науки. Мне бы очень хотелось, чтобы из города-героя Минска, многострадального города-героя, который видел все в своей жизни и которому почти тысяча лет, вы уехали в хорошем настроении и чтобы этот конгресс, наш город Минск придали дополнительный импульс в ваших личных свершениях, в тех организациях, в которых вы работаете. Мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели, что приехали в Беларусь.

Уважаемые участники, зарубежные гости!

Я еще раз приветствую вас на белорусской земле, тех, для кого покорение космоса стало делом жизни. Веками человек стремился к звездам, а преодолел земное притяжение 57 лет назад. По меркам развития цивилизаций - совсем недавно. Но успехи, которых добились специалисты этой отрасли, впечатляют. Сегодня в мире насчитывается около 90 космических держав, среди которых и наша Беларусь. 565 человек приняли участие в полетах. Более тысячи спутников вращаются вокруг нашей планеты.

Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны имена и белорусских ученых и космонавтов. Ветераны орбитальных полетов Петр Климук, Владимир Коваленок, участник последних экспедиций Международной космической станции Олег Новицкий - это наши земляки, наши белорусы, преданные своей советской родине - Беларуси, и второй своей родине - России, где они часто бывают и живут. Белорусские корни у Олега Артемьева, который в данный момент находится на орбитальной станции.

Космическая отрасль нашей страны уверенно развивается. Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Совместно с россиянами наши специалисты разрабатывают перспективные технологии, принимают участие в проекте создания нового космического аппарата. Планируют сотрудничество в рамках международной программы "Сириус". Беларусь является полноправным и активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях.

Вы знаете, я это все перечислил, и это все происходило не просто на моих глазах (мне приходилось принимать решения по развитию космической отрасли в Беларуси). Скажу прямо: если бы не было их - наших космонавтов, вряд ли мы в Беларуси взялись бы за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивления, разговоров. Но, тем не менее, мною были приняты решения прежде всего потому, что это самые новые технологии, новейшие технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, тому, чтобы Беларусь встала в ряд высокоразвитых цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика - это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета.

И мы не ошиблись, потому что, как я уже сказал, весь мир объединяет свои усилия в освоении космоса. И это является движущей силой научно-технического прогресса. Совместный труд ученых, инженеров, техников, безусловно, способствует развитию и других отраслей, росту национальных экономик.

Яркий пример эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космоса - это Международная космическая станция. Запуск первого модуля состоялся 20 лет тому назад. Уже тогда в разработке и сборке станции участвовали 15 стран, сейчас ее возможности используют в своих целях 100 государств. На ее борту успешно, продуктивно работают представители разных национальностей. Эта орбитальная лаборатория - образец того, как в современном мире можно и нужно выстраивать партнерские и деловые отношения между государствами и народами, населяющими планету. Если хотите, это яркий пример из космоса нам, землянам, как надо жить в этом тесном, быстроразвивающемся мире. Жить в мире и согласии. Во благо всех народов. К сожалению, мы не всегда, а то и зачастую этим примером не пользуемся. У нас на Земле частенько происходит все наоборот.

Таким же целям, благородным целям, служит Международный альянс операторов искусственных спутников Земли "ПанГео". На связи с ним находится и белорусский аппарат "Белинтерсат-1".

Важно все достижения и накопленные в космической области знания направлять на благо людей. На решение проблем экологии, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На обеспечение продовольственной безопасности и рационального землепользования. На сохранение природных ресурсов и биологического разнообразия. На изучение внеземного пространства исключительно в мирных целях.

Предстоит решить много задач дальнейшего освоения космоса. На повестке дня - новые полеты человека на Луну, пилотирование кораблей на Марс, поиск и исследование других пригодных для жизни планет.

Дорогие друзья!

Кому, как не вам, участникам космических экспедиций, знать, что лишь с линии орбиты можно увидеть, какая маленькая и хрупкая наша планета в масштабах Вселенной. Только взглянув в иллюминатор, можно осознать, что она - наш общий дом, забота о котором - на плечах всей современной цивилизации, каждого человека.

Там, на высоте сотен километров, особенно понятно, что мы все - дети Земли, одна семья. И мы все в ответе за будущее этого клочка Вселенной. Убежден, что именно вместе, в тесном сотрудничестве, мы приблизимся к новым значимым вехам освоения Вселенной. Только в интересах всего мира, доверяя друг другу, мы должны строить наше космическое будущее.

Беларусь готова к диалогу, активному участию в мирных программах и проектах. Мы рады тому, что XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в нашей столице - городе-герое Минске. И я хочу прежде всего искренне от всей души поблагодарить всех тех, кто принял это решение приехать к нам в Минск. Мы к этому очень готовились, и я лично ждал этой встречи с нашими героями, теми, кто посвятил свою жизнь космонавтике.

Хочу пожелать всем плодотворной работы‚ интересного общения и хороших впечатлений о нашей стране, о нашем толерантном и гостеприимном народе. В общем-то, далеко ходить не надо, чтобы узнать душу нашего народа. Вам достаточно пообщаться с тремя нашими космонавтами, сидящими в президиуме. И вы поймете всю палитру и глубину души белорусского народа. Это они - образец, если хотите - олицетворение нашего народа.

Я хочу пожелать всем вам, нашей планете мира, добра и обязательно процветания. Во имя будущего, космического будущего! Благодарю вас!-0-