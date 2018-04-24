Зарплата должна напрямую зависеть от эффективности организации производства - Лукашенко

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплата должна напрямую зависеть от эффективности организации производства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Зарплата должна напрямую зависеть от эффективности организации производства. Это непростая задача. Должны быть задействованы все возможные механизмы для создания в реальном секторе условий, в которых способный и трудолюбивый человек найдет себе применение", - сказал глава государства.
У Президента есть матрица задач вертикали власти. И создание высокопроизводительных рабочих мест, где достойную зарплату можно зарабатывать, а не получать, - критерий оценки работы органов власти на местах. "С этого будет начинаться моя любая поездка в любой регион Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Пока 72% населения социально-экономическую ситуацию оценивает как среднюю и хорошую. Правительство, Национальный банк, местные власти, считайте это индикатором качества своей работы. Если будет ниже - год на работу зря ходили", - сказал белорусский лидер.-0-
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