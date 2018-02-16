Простой рецепт шоколадных маффинов

Шоколадные маффины станут отличным десертом, который вам не стыдно будет предложить гостям. А главное — на приготовление уйдет меньше часа. Предлагаем вам рецепт быстрых шоколадных маффинов.
Ингредиенты:
- Маргарин (180 г)
- Какао (4 ст.л.)
- Сахар (½ стакана)
- Яйца (3 шт.)
- Молоко (½ стакана)
- Мука (2 стакана)
- Сода (½ ч.л.)
В кастрюле растопить маргарин, добавить какао, сахар и молоко. Все хорошо перемешать, довести до кипения и дать остыть. К полученной смеси добавить яйца и взбить блендером. В самом конце всыпать муку и соду, вновь перемешать.
Разогреть духовку до 180 градусов. Разложить тесто по формам и выпекать в течение 35 минут.-0-
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