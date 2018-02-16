Простой рецепт шоколадных маффинов

Шоколадные маффины станут отличным десертом, который вам не стыдно будет предложить гостям. А главное — на приготовление уйдет меньше часа. Предлагаем вам рецепт быстрых шоколадных маффинов.

Ингредиенты:

- Маргарин (180 г)

- Какао (4 ст.л.)

- Сахар (½ стакана)

- Яйца (3 шт.)

- Молоко (½ стакана)

- Мука (2 стакана)

- Сода (½ ч.л.)

В кастрюле растопить маргарин, добавить какао, сахар и молоко. Все хорошо перемешать, довести до кипения и дать остыть. К полученной смеси добавить яйца и взбить блендером. В самом конце всыпать муку и соду, вновь перемешать.

Разогреть духовку до 180 градусов. Разложить тесто по формам и выпекать в течение 35 минут.-0-