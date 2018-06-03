3 июня в Гродно прошла процессия Божьего Тела

Крестный ход в честь праздника Божьего Тела прошел вечером 3 июня по улицам Гродно. Ежегодно эта праздничная процессия собирает в Гродно тысячи человек. Верующие и духовенство с молитвами и песнопениями проходят по центральным улицам города, останавливаясь у алтарей четырех костелов на открытом воздухе.
Католический праздник Божьего Тела приходится на первый четверг после Святой Троицы. Он учрежден Ватиканом в память установления Иисусом Христом таинства причащения (евхаристии).
Фото Леонида Щеглова
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