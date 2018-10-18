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СМИ Беларуси

Афиша выходного дня: "Чистый лес-2018", фестиваль фантастического кино и "лунная ночь" в планетарии

Регионы 18.10.2018 | 13:13
Фото из архива
Фото из архива

Окунуться в удивительный мир японских игр и научиться приемам китайского ушу, увидеть своими глазами тринадцатое чудо света и побеседовать о классической музыке и искусстве, провести день с кошками Куклачева, вечер на фестивале фантастического кино и "лунную ночь" в планетарии и, конечно, посетить торжественное закрытие XIII Международного фестиваля Юрия Башмета - все это запланировала для своих читателей "Афиша выходного дня".

Застоличная афиша приглашает послушать поющие чаши в Гомеле, отдохнуть душой на фестивале авторской песни, поэзии и визуальных искусств в Витебске, понаблюдать за нешуточными баталиями на Кубке Беларуси по автокроссу под Витебском и киберспортивном чемпионате в Гомеле.

В субботу, 20 октября, все неравнодушные смогут принять активное участие в республиканской акции "Чистый лес - 2018", чтобы сделать окружающий мир лучше и внести свою лепту в сохранение зеленого богатства Беларуси.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 20 октября

Утро на фестивале традиционной японской игры

Национальный художественный музей. Фото из архива
Национальный художественный музей. Фото из архива

В Национальном художественном музее Республики Беларусь пройдет фестиваль традиционной японской игры.

Во время фестиваля посетители смогут окунуться в удивительный мир аутентичных развлечений ханэцуки и фукувараи. Также можно будет пополнить свой лексический запас несколькими словами речевого этикета на японском языке, исполнить японскую песенку про осень и даже разучить под нее небольшой традиционный японский танец.

Каждый из участников фестиваля получит возможность "вдохнуть жизнь" в бумажного журавлика, созданного своими руками, а также приобщиться к коллективному рисованию в арт-мастерской "Стая журавлей". Чтобы унести с собой все полученные эмоции, не забудьте посетить тематическую фотозону в японском стиле.

В 16.00 в музее также состоится лекция "Мидзуки Сигэру. История жизни художника в картинках". Лекцию об известном художнике, фольклористе, создателе жанра манги прочитает известная переводчица японской литературы Екатерина Рябова (г. Санкт-Петербург).

В рамках фестиваля японской культуры "Японская осень в Беларуси - 2018" по 25 ноября в Национальном художественном музее Республики Беларусь также проходит выставка "Фотообразы и материалы: японская графика 1970-х годов".

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 11.00.

День на международном фестивале "Ушу для дружбы"

Около 500 спортсменов из семи стран примут участие в международном фестивале "Ушу для дружбы", приуроченном ко Дню институтов Конфуция. Акция пройдет 20-21 октября в Белорусском государственном университете физической культуры.

На фестивале выступят представители Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши, Италии и Китая. Церемония открытия в формате красочного представления состоится в легкоатлетическом манеже БГУФК 20 октября. Борьба за награды турнира развернется в трех возрастных категориях: взрослые, юниоры и юноши. Атлеты посоревнуются в разделах саньда и таолу, продемонстрируют свое мастерство в традиционном ушу, а также в комплексах с оружием и без.

Гостей фестиваля ждут не только спортивные баталии, но и насыщенная интерактивная программа с яркими элементами традиционных праздников Поднебесной. В программе - мастер-классы по ушу от китайских специалистов, чайная церемония и дегустация напитка, приготовленного по всем канонам, экспресс-уроки по китайскому языку и каллиграфии, а также конкурсы, анимация и тематические фотозоны.

Развлекательные площадки в Легкоатлетическом манеже БГУФК будут работать с 11.00 до 18.00.

Организаторами мероприятия являются Белорусский государственный университет физической культуры, класс Конфуция БГУФК и Белорусская федерация ушу.

Вход свободный.

Место: пр. Победителей, 109Б.

Время: с 9.30.

Продолжим день за беседой о классической музыке и искусстве

Фото организаторов
Фото организаторов

В Художественной галерее Михаила Савицкого состоится первая лекция из цикла по истории музыки и искусства "От Баха до Гершвина: беседы о классической музыке и искусстве".

Проект представляет собой авторский экпресс-курс по истории музыки из 10 лекций продолжительностью 60-90 минут, включающих демонстрацию видео- и аудиоматериалов, интерактивные формы обучения.

Тематика лекций охватывает более 500 лет истории музыки в ее связях с мировыми культурными процессами, основными тенденциями развития живописи, литературы и театра. В предстоящую субботу можно будет познакомиться с музыкальным и изобразительным искусством Средневековья и Возрождения.

Лекции читает лектор-музыковед Белорусской государственной филармонии Варвара Царюк, магистр искусствоведения, выпускница Белорусской государственной академии музыки по специальностям "Искусствоведение: музыковедение" и "Интерпретация старинной музыки: орган", аспирантка кафедры истории музыки Белорусской государственной академии музыки.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 15.

Время: 16.00.

Вечер на торжественном закрытии фестиваля Юрия Башмета

Фото из архива
Фото из архива

Торжественное закрытие XIII Международного фестиваля Юрия Башмета состоится в субботний вечер в Белгосфилармонии.

На сцену в качестве приглашенного солиста выйдет признанный скрипач Сергей Крылов. Публика также услышит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.

Величайший музыкант Мстислав Ростропович назвал в свое время Сергея Крылова одним из пяти лучших скрипачей XX века. Сегодня виртуоз дает сотни концертов в год в самых крупных залах с лучшими коллективами и дирижерами мира. Он также является главным дирижером Литовского камерного оркестра.

Сергей Крылов много лет выступает на одной сцене с известным пианистом Ростиславом Кримером - как с сольными концертами, так и с оркестром.

За четыре года существования East-West Chamber Orchestra очень полюбился минчанам за великолепное звучание и уникальное качество исполнения. Коллектив объединяет лучших музыкантов из разных стран Западной и Восточной Европы. Большинство из них - лауреаты самых престижных музыкальных конкурсов (Чайковского, Венявского, Паганини), концертмейстеры лучших оркестров и солисты.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 50.

Время: 19.00.

"Лунная ночь" в Минском планетарии

Фото из архива
Фото из архива

Минский планетарий приглашает любителей астрономии вместе отметить Международную ночь наблюдения за Луной.

Дата выпадает на 12-й лунный день, когда Луна освещена на 84,5%. Ее можно будет рассмотреть в телескоп. Также гости узнают много интересных фактов о спутнике Земли. С 16.00 в звездном зале планетария для детей и взрослых пройдут показы тематических полнокупольных фильмов, в том числе сферической киноленты "Луны далеких планет", которая редко появляется в афише.

В 20.00 состоится научно-популярная лекция "За линией терминатора". О том, что и как можно узнать о Луне, не покидая планету, расскажет победитель международной олимпиады по астрономии, основатель астрономической школы "Млечный Путь" Галина Алуф.

При хорошей погоде с 18.00 до 22.00 всех приглашают полюбоваться лунными пейзажами в Обсерватории.

Мероприятие платное, наблюдения в Обсерватории бесплатные.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: 16.00-22.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября

Утро на выставке Fantasy Land

Фото из архива
Фото из архива

Тринадцатое чудо света, древняя Атлантида и загадочный Восток - все это собрано в одной удивительной выставке Fantasy Land, которая проходит в Национальной библиотеке.

На выставке представлены работы авторского проекта витебского художника Александра Вышки "ХIII чудо света": светящаяся в темноте графика, масляная живопись, опутанные паутиной музыкальные инструменты, статуэтки, таинственные маски и другие загадочные арт-объекты.

В зависимости от освещения - естественный свет, ультрафиолет или полная темнота - предметы будут меняться внешне и вместе с тем изменять свой посыл.

Гости выставки также смогут увидеть один из старейших японских комиксов "Манга" Кацусика Хокусая. Этот бесценный оригинал будет продемонстрирован впервые. В экспозиции - семь выпусков сборника, изданных с 1814 по 1875 год. Полное собрание многолетнего труда знаменитого японского мастера - это 15 небольших томиков, около 900 страниц и более 4 тыс. сюжетов: страны, пейзажи, растения, животные, архитектурные ансамбли, диковинные существа. Исследователи называют книгу энциклопедией.

Посетители также смогут облачиться в традиционное кимоно и сделать оригинальное фото.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 116.

Время: 10.00-18.00.

День с кошками Куклачева

Фото организаторов
Фото организаторов

Дмитрий Куклачев (сын Юрия Куклачева) и Театр кошек Куклачева представят в Минске свое новое шоу "Клоун и кошки".

В основе шоу - история о том, как герой шел к своей мечте стать артистом. Главные действующие лица истории - кошки-циркачи. Они порадуют зрителей множеством акробатических номеров. Участвуют в постановке и собаки, которые очень слаженно действуют в команде с кошками.

Дистанция между выступающими и зрителями словно стирается. Во время спектакля артисты общаются с публикой, кроме того по залу периодически проносят кошек, давая детям возможность погладить пушистых актеров. Яркие костюмы, многочисленный реквизит, музыка и танцы - все это вкупе с цирковыми номерами создает ощущение настоящего праздника.

Вход платный.

Место: ул. Красноармейская, 3.

Время: 12.00 и 16.00.

Вечер на фестивале фантастического кино

Фото организаторов
Фото организаторов

Фестиваль фантастического кино Best Sci Fi 2018 пройдет в 3D-кинозале Дворца Республики.

Фильмы, вошедшие в программу, стали участниками и призерами таких фестивалей, как Dublin Sci-Fi Film Festival (Ирландия), Menton Fantasy Film Festival (Франция), LA Shorts Awards (США), Shanghai International Film Festival (Китай), New Renaissance Film Festival (Нидерланды), CinemAvvenire Film Festival (Италия) и другие. Общий хронометраж - 86 минут, показ на языке оригинала с субтитрами.

"Идеальный" (Латвия, 2015)

Анна регистрируется на сайте знакомств и наконец-то встречает мужчину своей мечты. Но все оказывается не таким идеальным, как было обещано...

"Граница" (Великобритания, 2016)

После глобальной ядерной и химической войны Великобритания делится на две части: с одной стороны - почти опустошенный Юг, с другой - Север, которому удалось спастись. Тысячи беженцев с Юга пытаются мигрировать на Север, где можно жить цивилизованно. Однако мигранты несут смертельный вирус, и военные защищают земли Севера от них. Дисциплинированному капитану Томасу поручено научить новенького солдата нажимать на курок без угрызений совести.

"Приложение" (Франция, 2016)

Когда Фаустина возвращается домой, чтобы подготовиться к свиданию, она сталкивается с незнакомцем в своей квартире. Кто он такой, почему везде следует за ней и зачем фиксирует все события ее жизни?

"Фисташково-зеленый" (Испания, 2016)

На Рождество сосед пришел к родителям маленького Томаса, чтобы пожаловаться на то, что их сын бросал предметы в его окно. Наказание сына за его выходки приведет к еще одному, более неожиданному визиту. Возможно, непослушный сын теперь не самая большая проблема...

"Место в Раю" (Франция, 2017)

Винсент и Эмма погибают в автокатастрофе. Прибыв на небеса, они оказываются в огромной современной квартире со всеми удобствами. Однако Шарлотта, сестра Эммы и любовница Винсента, делает все возможное для того чтобы достать их на том свете...

Вход платный.

Место: пл. Октябрьская, 1.

Время: 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Республиканская акция "Чистый лес - 2018"

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси 20 октября пройдет республиканская акция "Чистый лес - 2018", основная цель которой - привлечь внимание к необходимости бережного отношения к лесу, главному природному ресурсу страны.

Принять участие в мероприятии и внести свою лепту в сохранение зеленого богатства Беларуси сможет любой желающий. Для этого достаточно обратиться в лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Министерства лесного хозяйства обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем.

В нынешнем году определено около 2 тыс. участков, нуждающихся в благоустройстве. Помимо уборки мусора и захламленности в лесном фонде и вдоль придорожных полос, волонтеры будут благоустраивать дендропарки, очищать прибрежные зоны, ремонтировать места отдыха и другие объекты. Особый акцент во время акции "Чистый лес - 2018" будет сделан на наведении порядка в лесном фонде вблизи памятных мест: мемориальных комплексов, знаковых спортивных объектов и т.п.

Акция "Чистый лес" в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году, за это время в ней поучаствовали десятки тысяч добровольцев. Мероприятие активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны. В прошлом году акцию "Чистый лес" поддержали более 35 тыс. участников.

Фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств в Витебске

Фото listopad.gck.by
Фото listopad.gck.by

Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад - 2018", который пройдет 18-21 октября в Витебске, соберет музыкантов, поэтов и перформеров из девяти стран.

В очередной раз творческий фестиваль пройдет в культурной столице Беларуси. В числе его участников, помимо хозяев, гости из Германии, Египта, Израиля, Казахстана, Латвии, России, Украины и Эстонии.

Форум откроется 18 октября презентацией выставки "Пространство Малея" и перформансом молодежного театра "Колесо". В центральном фойе концертного зала "Витебск" можно будет увидеть работы известного витебского художника Александра Малея. В первый день форума организуют и турнир поэтов в выставочном зале “Духовский круглик”. Заявку на состязание может подать любой участник фестиваля и даже член жюри. Авторы прочитают на выбор одно свое стихотворение, жюри определит пятерку сильнейших, а среди них и победителя, который сможет опубликовать подборку своих стихов в гомельском журнале "Метаморфозы". Кроме того, во время фестиваля представители других журналов и альманахов, в том числе издающихся за рубежом, выберут понравившихся литераторов и опубликуют их произведения. Впервые участниками "Витебского листопада" станут авторы литературного конкурсного портала Stihi.lv.

В конкурсные дни жюри определит лучших в нескольких номинациях: "Поэзия. Свободная тематика", "Поэзия. Юмор", "Авторская песня. Классика (автор-исполнитель)", "Авторская песня. Альтернатива (автор-исполнитель)", "Исполнительское мастерство. Поэтическая декламация", "Исполнительское мастерство. Перформанс" и "Исполнительское мастерство. Вокальный номер". Лауреаты всех номинаций продемонстрируют зрителю свои таланты на гала-концерте в КЗ "Витебск" 20 октября в 19.00. В этот вечер разрешится основная интрига: жюри определит обладателя главного приза фестиваля - специальной награды "Признание", рассказала руководитель проекта Владислава Цвики.

В программе "Витебского листопада" заявлены и внеконкурсные мероприятия. Во второй день форума, 19 октября, накануне своего юбилея выступит полюбившийся витебской публике бард Александр Баль. В последний день фестиваля пройдут литературный концерт и выступление поэта и музыканта Михаила Рубина.

Кубок Беларуси по автокроссу под Витебском

В агрогородке Тулово Витебского района 20-21 октября пройдет Кубок Беларуси по автомобильному кроссу, посвященный Дню автомобилиста и дорожника.

На трассе под Витебском свое мастерство продемонстрируют около 50-60 сильнейших гонщиков из Беларуси и России (Калининграда, Москвы, Смоленска и поселка Красный Смоленской области).

В первый день состоится торжественное открытие соревнований (начало в 14.00) и финальные заезды классов "Д-1" и "Национальный-2000". 21 октября пройдет наиболее зрелищная часть автомобильных баталий (в 10.30) - финальные заезды в классах "Д-2" и "Д3-спринт" (багги). Самым массовым заездом станет "Д-2": на трассу одновременно выедут около 20-25 гонщиков. Всего под Витебск съедутся примерно 10-12 команд. Среди участников будут и победители соревнований прошлых лет.

Заезды уже не первый год пользуются популярностью у жителей Тулово и Витебска, который находится в нескольких километрах от агрогородка: на Кубок Беларуси съезжаются сильнейшие гонщики. "Рев моторов, эффектные трюки и возможность понаблюдать за нешуточными баталиями всегда привлекают зрителей, главное - одеваться по погоде", - отметили в областной структуре ДОСААФ.

Победителей наградят кубками и призами от организаторов и партнеров автофорума. Организаторами мероприятия выступили Витебская областная и объединенная организационные структуры ДОСААФ.

Поющие чаши в Гомеле

Фото celestialsounds.eu
Фото celestialsounds.eu

Концерт с тибетскими поющими чашами и австралийским диджериду пройдет 20 октября в музее истории Гомеля. Дополнят звучание тибетских поющих чаш и диджериду турецкие, индийские и иранские инструменты.

Это будет не концерт в классическом понимании слова. Каждый слушатель получит порцию исцеляющего звукового массажа, ведь вибрации древних инструментов являются не только лечебной, но и профилактической процедурой. Вибрационно-акустический массаж с поющими чашами и диджериду по праву считается одной из лучших антистрессовых процедур благодаря своей способности максимально расслабить и успокоить нервную систему человека в кратчайшие сроки.

Концерт будет сопровождаться рассказами о необычных инструментах, техниках медитации и т.д. Начало в 18.18.

Мультигейминговый турнир в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

Мультигейминговый турнир "Осенний киберспортивный чемпионат Гомельской области" пройдет в Гомеле 21 октября. Организаторы ожидают около 100 участников из Беларуси, Украины, России, а также более 300 посетителей и до тысячи зрителей прямой трансляции в интернете.

В программе - соревнования по таким дисциплинам, как Dota 2, FIFA19, SC2, CS:GO 1X1. Пройдут командные и личные спарринги, киберспортсмены поборются за кубки и призы.

Посетителям обещают розыгрыши подарков от партнеров мероприятия, косплей-выступления, насыщенную шоу-программу. Зрители смогут одновременно следить за происходящим на различных площадках турнира: все сражения будут транслироваться в формате Full HD на большом экране. Для участников будет создана позитивная атмосфера, располагающая к непринужденному общению и отдыху.

Осенний киберспортивный чемпионат Гомельской области - первое официальное мероприятие молодежного общественного объединения киберспорта региона "Платун". Его основная цель - развитие компьютерного спорта в Беларуси, обучение основам профессиональной игры, подготовка индивидуальных игроков и сформированных команд к выступлению на турнирах любого уровня, организация киберспортивных мероприятий.

Начало в 10.00.

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