Афиша выходного дня: День белорусской письменности, "Тбилисоба" и "Вулiца Ежа"

Провожая лето, минчанам и гостям города некогда грустить, ведь в предстоящие выходные нас ждет множество развлечений. Афиша выходного дня приглашает повеселиться на "Тбилисобе", оценить вкус уличной кухни на фестивале Vulitsa Ezha ("Вулiца Ежа") и поболеть за звездных игроков на "Супергеройском матче". Кроме того, ценителей современного искусства не оставят равнодушными посещение выставки Бэнкси и знакомство с белорусской киносенсацией - фильмом "Хрусталь".

Регионы зовут отпраздновать День белорусской письменности в Иваново, посетить этнофестиваль "Камяніца" в деревне Озерцо, "Ракаўскі фэст" в Ракове и фестиваль света в Полоцке.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 1 сентября

Утром согреваемся грузинским гостеприимством на "Тбилисобе"

Ежегодный фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба" этой осенью вновь радует минчан сюрпризами и невероятными развлечениями. Пропустить такое событие невозможно, ведь на предстоящем празднике будет все, что нужно для настоящего веселья: от прекрасной музыки и отменной кухни до скалодрома и головокружительной селфи-вышки.

В день фестиваля в центре Минска появится парк активных развлечений с бассейном для мини-серфинга, скалодромом, батутами и дюжиной других аттракционов. Все они покажут прекраснейшие уголки Грузии: например, скалодром станет вершиной неприступного вулкана Казбек, а 20-метровый бассейн для катания на мини-доске напомнит об отдаленных пляжах Батуми, популярных среди серферов.

Кроме того, посетители "Тбилисобы" смогут испытать ощущения от стремительного спуска по грузинской канатной дороге, промчавшись со скоростью 30 км в час на троллее через Свислочь.

Знакомить с новой культурой грузинских улиц будут танцоры хип-хоп, хаус и брейк-данс на бесплатных мастер-классах. На дэнс-сцене на Зыбицкой пройдут зрелищные баттлы между танцорами разных столичных школ, а в 15.30 состоится "битва" брейкеров и грузинских артистов, исполняющих национальные танцы, под биты этно-барабанов. На Зыбицкой также будут установлены фигуры для катания на доске, роликах и BMX, пройдут занятия по движению на лонгбордах. Тех, кто еще не готов показывать трюки, научат держать баланс в зоне с баланс-бордами. Самых активных участников баттлов и конкурсов ждут подарки от партнеров фестиваля.

Ощутить колорит "Тбилисобы" позволит выступление несравненной Нино Катамадзе, "Грузинских голосов" и ансамбля песни и танца "Эрисиони". А сохранить воспоминания о празднике поможет фотография с роскошным видом на Верхний город, которую можно будет сделать на 10-метровой селфи-вышке возле Ратуши.

Вход на мероприятие бесплатный.

Место: площадь Свободы (Верхний город).

Время: с 12.00 до 00.00.

Днем пробуем изыски стрит-фуда на фестивале Vulitsa Ezha

В ближайшие выходные парк "Дримлэнд" приглашает всех на самый большой фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha, который пройдет в столице уже в десятый раз. Как всегда, гостей ожидает море веселья и отличной музыки, и вдобавок - новые блюда на фуд-корте, выступления новых спикеров на лектории, а также первые в истории фестиваля кулинарные баттлы между блогерами и поварами.

Во время фестиваля в парке также развернутся ярмарки дизайнерских изделий и полезных лакомств: наряду с традиционным Sarafan Market в нынешнем сезоне пройдет Local Food Market.

В этом году впервые Vulitsa Ezha пройдет в формате, дружественном собакам: хозяева смогут угостить собак кормом и побаловать питомцев новыми покупками, а при желании - пообщаться с кинологами и ветеринарами.

Музыкальными хедлайнерами фестиваля станут Найк Борзов и Shuma, кроме них на сцену выйдут талантливые белорусские исполнители: группа "Коктейль Шаляпина", певицы Ana Zhdanova и Лиса.

Билеты на мероприятия можно приобрести заранее или в день фестиваля.

Место: ул. Орловская, 80 (парк "Дримлэнд").

Время: с 12.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября

Утром знакомимся со скандальными работами загадочного Бэнкси

Современную культуру невозможно себе представить без провокационных творений Бэнкси: самого яркого представителя андерграундного стрит-арта. Его работы можно увидеть на улицах Лондона, Дувра, Бристоля, Бостона, Иерусалима, а теперь и в минской "Галерее ДК", где открывается выставка по мотивам проекта "Banksy & 3,14 Art".

В галерее будут представлены самые известные граффити и инсталляции анонимного художника, который прославился на весь мир своими скандальными произведениями на самые острые темы современности: войны, миграционный кризис, экологические проблемы, нищета.

Вход на выставку платный.

Место: ул. Герцена, 2А ("Галерея ДК").

Время: с 11.00 до 19.00.

Днем следим за "Супергеройским матчем"

Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" приглашает всех болельщиков на Falcon Club Арену, где пройдет благотворительный матч звезд и презентация команд.

В "Супергеройском матче" примут участие Виталий Гурков, Наталья Марченко, Егор Мещеряков, Алексей Лашкевич, Андрей Бонд, Артем Рыбакин, Ильдар Приятный, Евгений Перлин и другие. Смешанные команды спортсменов и звездных любителей будут сражаться за кубок чемпиона на паркете.

В перерывах матча зрителям будут представлены основные команды баскетбольного клуба сезона 2018-2019. Гости первыми увидят все команды "Драконов", а также обновленный состав группы поддержки Dragon Wings.

Музыкальный ритм матча будет задавать кавер-бенд De Kuba. В холле Falcon Club Арены посетителей ждут сюрпризы и подарки от партнеров и спонсоров.

Вырученные при реализации билетов и звездного "манибола" средства пойдут на развитие партнерского проекта Клуба плавания Александры Герасимени и МБОО "Дети. Аутизм. Родители" - "СпортИнклюзия". Проект направлен на адаптацию и развитие детей с аутизмом через спорт.

Билеты можно приобрести в кассах и онлайн.

Место: пр. Победителей, 20 (Falcon Club).

Время: начало в 15.00.

Вечером знакомимся с белорусским номинантом на "Оскар"

На этой неделе минские кинотеатры радуют зрителей одной из самых ожидаемых премьер лета - фильмом "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук. Эта кинолента стала не первой, но оригинальной попыткой переосмыслить противоречивые 1990-е, которая, по мнению критиков, вполне достойна номинации на "Оскар".

Мировая премьера картины состоялась в июне 2018 года на престижном Международном кинофестивале в Карловых Варах, где фильм открыл конкурсную секцию "К Востоку от Запада". В июле "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе "Копродукция. Окно в мир" на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. На данный момент фильм Дарьи Жук приглашен на более чем 20 кинофестивалей по всему миру.

Фото Демарш-фильм

Действие фильма происходит в 1990-е годы в Беларуси. По сюжету, творческая девушка ди-джей Веля из Минска мечтает уехать в Соединенные Штаты. Американское посольство требует подтверждения "крепкой связи с родиной": сведений об официальном месте работы и зарплате. Из-за ошибки, которая обнаружилась в поддельной справке с места работы, Веле необходимо провести неделю в незнакомой семье из небольшого городка Хрустальный, ведь именно в этот дом для проверки данных будут звонить из посольства.

Главную роль в фильме исполнила Алина Насибуллина. В картине также снялись Иван Мулин, Юрий Борисов, Светлана Аникей, Илья Капанец и другие.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

Время: с 17.15.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

День белорусской письменности в Иваново

Более 80 мероприятий запланировано в программе XXV Дня белорусской письменности, который пройдет 1-2 сентября в Иваново более чем на двух десятках площадок.

Первый день практически полностью будет посвящен литературе. Так, в районном музейном комплексе имени Наполеона Орды состоится международный круглый стол белорусских и зарубежных литераторов "Художественная литература как путь друг к другу". Планируется, что в дискуссии примут участие представители 15 стран.

В районной библиотеке имени Панферова соберутся участники научно-практической конференции "Ивановские чтения". На городской площади развернутся павильоны традиционного фестиваля книги и прессы, во время которого состоятся автограф-сессии белорусских писателей, презентации лучших изданий художественной, научной и детской литературы, пройдет общественно-культурная акция "Читаем Купалу вместе".

Ивановский районный Центр культуры и народных традиций на два дня превратится в одну большую экспозиционную площадку. Здесь можно будет познакомиться с выставкой, посвященной 400-летию первого в мире издания под названием "Букварь", экспозицией голограмм старопечатных книг из фондов Национальной библиотеки Беларуси, выставкой книг из фондов Брестской областной библиотеки имени М. Горького, документальными выставками, посвященными творчеству Я. Коласа, М. Зарецкого. Вечером в центре состоится финал республиканского творческого конкурса юных чтецов "Живая классика", посвященного Году малой родины.

Днем в городском парке стартует XXII областной праздник-конкурс духовой музыки "Фанфары-2018". Ближе к вечеру там состоится закрытие областного пленэра резчиков по дереву. Мотольский музей народного творчества будет принимать участников краеведческих чтений по рукописи Марии Сакович 1877 года "Сельчане местечка Мотоль и их песни".

Программа второго дня начнется с открытия на ул. 17 Сентября в Иваново памятного знака, посвященного юбилейному Дню белорусской письменности. Официальная церемония открытия праздника, во время которой пройдет вручение Национальной литературной премии, состоится в 12.00 на главной сценической площадке в городском парке. Там же эстафету праздника торжественно передадут Слониму, где пройдет XXVI День письменности.

Частью Дня письменности традиционно станет республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к Святыням" с Благодатным огнем от гроба Господня, в которой примут участие представители творческой и научной интеллигенции, духовенства.

Программа также включает гашение памятных марки и почтового конверта, мастер-классы по традиционным ремеслам и выставку-продажу тематической сувенирной продукции народных умельцев.

В церемонии открытия и большом вечернем концерте примут участие звезды белорусской эстрады: Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, "Белорусские песняры", ансамбль "Беседа" и другие.

Фестиваль "Камяніца" в деревне Озерцо

Десятый фолк-фестиваль "Камянiца" пройдет на территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо 1 сентября. Фестиваль соберет не только известных белорусских, но и зарубежных исполнителей: ожидаются участники из России и Украины.

В 11.00 откроется фестивальная площадка, развлечения и точки питания. С 12.00 гости смогут подняться на интерактивную сцену "Традыцыя", чтобы спеть и потанцевать вместе с артистами. На главной концертной площадке "Камяніцы", которая откроется в 14.30, выступят "Стары Ольса", этно-трио "Троіца", Лявон Вольский и другие известные музыканты. В 15.30 в церкви можно будет услышать выступление вокальной группы "Мярэжа" и насладиться уникальным концертом мастеров колесной лиры - ныне редкого, но исторически одного из самых популярных инструментов на территории современной Беларуси.

На фестивале будет оборудована обширная зона отдыха с настольными и электронными играми, монетным аттракционом, лучным и арбалетным тиром, "Бульбамётам" и прочими развлечениями. Гостей также ожидают мастер-классы по традиционным ремеслам и насыщенная экскурсионная программа. В любое время взрослые и дети смогут подкрепиться на специально оборудованных фуд-кортах.

Детская площадка начнет свою работу в 11.00. Центр "Крочым разам" предложит игры, творческие мастерские, а также ярмарку детских поделок, где каждый ребенок сможет представить изготовленные своими руками изделия. Помимо этого будет зона белорусских настольных игр. В 13.00 маленьких зрителей ждет детский спектакль с элементами батлейки и интерактива от странствующего театра "Варгін". В 14.00 и 15.00 - детские игры, сказки и забавы от Ларисы Рыжковой и группы "Калыханка".

Во время фестиваля будет оборудована стоянка для тех, кто приедет на личном транспорте. Будет курсировать пригородный автобус №203Э по маршруту АС "Юго-Западная" - Музей народной архитектуры и быта, а также бесплатный фестивальный автобус от станции метро "Малиновка" до музея и обратно.

"Ракаўскі фэст" в Ракове

В Ракове 2 сентября в очередной раз состоится фестиваль культур "Ракаўскі фэст".

С самого утра гости Ракова смогут найти для себя множество развлечений на улицах фестивального города. В 9.00 стартует театрализованный квест по мотивам книги Сергея Песецкого "Любовник Большой Медведицы". Желающие также смогут окунуться в атмосферу Ракова 1930-х годов и совершить путешествие по "Дорогам контрабандистов". Для посетителей фестиваля будет организована обширная экскурсионная программа.

Во время "Ракаўскага фэста" можно будет услышать мастеров духовной музыки: в 12.00 перед публикой выступит хор "Усіхсвятскі", а в 13.30 - "Cantus Cordis".

В центре Ракова развернется ярмарка "Город мастеров", а также национальные подворья, где можно будет попробовать традиционные блюда стран-участниц феста.

Торжественное открытие фестиваля намечено на 15.00. На главной сцене будет представлена концертная программа "Карагод культур", в которой примут участие вокальные, инструментальные и хореографические коллективы "Вязанка", Polka, "Мішпаха", Majowy Kwiat, "Песенка", "Гасцінец", "Гіль захав", "Тэмбр", Nevrida, "Вербіца", "Вянок", Юлія Лівянт, Ars Longa. В 19.40 все желающие смогут присоединиться к флешмобу "Затанчым разам", после чего зрителей ждет выступление польских музыкантов из Kapela ze Wsi Warszawa, а также белорусской фолк-группы "Стары Ольса".

В 22.00 праздник завершится роскошным фейерверком.

Фестиваль света в Полоцке

Фестиваль света, приуроченный ко Дню города и Дням энергии, пройдет в Полоцке с 31 августа по 2 сентября. Гостей необычного праздника ждет насыщенная программа. В эти дни в центре Полоцка можно будет увидеть 3D-проекцию на фасаде гостиницы "Двина", открыть для себя древний город во время ночных экскурсий и лекций. Атмосферу праздника помогут ощутить мастер-класс по ночной фотосъемке, флешмобы и фаер-шоу, а для любителей активного отдыха организуют велопробег по центру города.

Незабываемыми моментами для гостей станут праздник красок холи и светящихся воздушных шариков. Юных гостей не оставят равнодушными световые спектакли и мастер-классы по рисованию светом. Кроме того, в дни фестиваля двери семи полоцких музеев будут открыты дольше, чем обычно. А в Музее традиционного ручного ткачества Поозерья для гостей проведут интерактивную экскурсию, посвященную этому древнему ремеслу.

Кульминацией фестиваля станет запуск 10 световых инсталляций. Их будут включать все три дня в 20.00.-0-