Афиша выходного дня: Манхэттенский кинофестиваль, пикник в зоопарке и День машиностроителя

Очередная рабочая неделя близится к концу, и "Афиша выходного дня" готова порадовать своих читателей подборкой самых увлекательных событий предстоящих выходных. Минчане смогут побывать "В гостях у кролика" и на "Турнире трех волшебников", сделать приятные покупки на "Канапа маркете" и увидеть зрелищные соревнования по скоростному маневрированию. Также нас ждет встреча с прекрасным на выставке "Мастера Монпарнаса из белорусских местечек" и кинопоказах Манхэттенского фестиваля короткометражного кино.

Необычайно насыщенную развлекательную программу предлагают регионы. В эти выходные состоится День открытых дверей "БелАЗа" в Жодино, приуроченный к юбилею предприятия и Дню машиностроителя. Кроме того, пройдет "Гарбузовы фэст" в поселке Зеленое, "Гранд кірмаш у палацы Радзівілаў" в Несвиже, чемпионат по "тихой охоте" и "Гриль-фест" в этнокультурном комплексе "Наносы-Новоселье", а также Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу в Осиповичах. Кроме того, можно будет погулять на "Дажынках" в Мяделе и полакомиться излюбленным белорусским блюдом на "Драник-фесте" в Могилеве.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 29 сентября

Утром отправляемся на пикник "В гостях у кролика"

В эту субботу Минский зоопарк приглашает всех на пикник "В гостях у кролика". Посетителей ожидают игровые зоны, анимационная программа и множество других развлечений. Всем желающим позволят погладить и подержать в руках маленьких, длинноухих, очаровательных кроликов. Гости зоопарка смогут приласкать пушистого зверька, а также сделать фото на память.

Кроме того, в день мероприятия пройдет акция "1+1": каждый посетитель сможет взять с собой на пикник друга или родственника и провести его по своему билету. Для этого гостю необходимо сделать селфи с кроликом и загрузить его в альбом на странице официальной группы зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

Вход платный.

Место: Минский зоопарк, ул. Ташкентская, 40.

Время: начало пикника в 12.00. Акция "1+1" действует с 10.00 до 15.00.

Днем знакомимся с "Мастерами Монпарнаса из белорусских местечек"

Национальный исторический музей Республики Беларусь 29 сентября организует экскурсию по выставке "Мастера Монпарнаса из белорусских местечек". Гостей встретит куратор выставки Алла Змиева, которая и познакомит публику с экспозицией. Посетители увидят полотна из частных коллекций, среди которых произведения всемирно известных белорусских художников Парижской школы: Марка Шагала, Шрага Царфина, Осипа Любича, Осипа Цадкина, Роберта Генина, Евгения Зака, Михаила Кикоина и Пинхуса Кременя. Некоторые работы мастеров Монпарнаса впервые будут демонстрироваться публике.

На выставке представлены 100 картин, которые были созданы с 1915 по 1970-е годы. Произведения выполнены в разных жанрах, а также техниках живописи и графики. Принадлежность полотен к частным собраниям гарантирует ценителям искусства высокий художественный уровень представленных работ.

Для более глубокого понимания экспозиции посетителям будет предложено познакомиться с документальным фильмом из цикла "Художники Парижской школы. Уроженцы Беларуси", снятым режиссерами Олегом Лукашевичем и Александром Алексеевым.

Вход платный.

Место: Национальный исторический музей Республики Беларусь, ул. Карла Маркса, 12.

Время: начало экскурсии в 14.00.

Вечером выбираем лучший короткометражный фильм

В ближайшие выходные любители современного короткометражного кино смогут приобщиться к глобальному культурному событию - ежегодному Манхэттенскому кинофестивалю (Annual MANHATTAN SHORT Film Festival). Фестиваль одновременно проходит в 300 городах мира, при этом лучший фильм выбирают десятки тысяч зрителей, участвующих в интерактивном голосовании.

Под слоганом "Одна неделя. Один мир. Один фестиваль", начиная с 27 сентября, кинопоказы пройдут одновременно в Австрии, Америке, Беларуси, Великобритании, Италии, Мексике, России, Франции, Южной Африке и других странах.

В этом году в программе фестиваля будут представлены триллер "Голова в мешке", анимация "Пожар в картонном городе", черная комедия "Домашний покупатель", комедия "Шушутаж", драмы "Кто-то", "Она", "Два незнакомца, которые встречаются пять раз", а также отмеченные многочисленными наградами картины "Дикарь" и "Лакримоза".

Увидеть киноленты, участвующие в фестивале, можно будет в таких белорусских городах Брест, Витебск, Гродно, Могилев, Мозырь и Минск.

Каждый зритель в кинотеатре получит бланк голосования, чтобы выбрать лучший фильм и лучшего исполнителя главной роли. Итоги голосования подведет оргкомитет фестиваля. Результаты будут объявлены 8 октября 2018 года на церемонии в Нью-Йорке, после чего появятся на сайте www.ManhattanShort.com.

Вход платный.

Место: Дворец Республики, пл. Октябрьская 1/1.

Время: 18.30, 21.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября

Утром сходим на мастер-класс "Основы мехенди"

Фото graalsalon.ru

Индийский культурный центр приглашает освоить искусство росписи по телу хной - мехенди. Совсем необязательно быть художником, чтобы научиться этому мастерству.

Участникам мастер-класса расскажут об истории и традициях росписи мехенди, также их научат правильно держать конус, покажут базовые элементы росписи. Гости мастер-класса смогут создать дизайн своей первой композиции.

Вход платный.

Место: Индийский культурный центр, ул. Репина, 4, помещение 472.

Время: с 11.00 до 14.00.

Днем побываем на чемпионате по скоростному маневрированию

В это воскресенье в Минске пройдет заключительный этап республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018", во время которой определится белорусский чемпион по скоростному маневрированию на автомобилях.

Финал соревнований, которые проводятся при содействии УГАИ МВД Беларуси, состоится на площадке возле ТД "Ждановичи". Основная борьба в абсолютном зачете развернется между Александром Цедриком из команды Nakayama Team и Дмитрием Барканом из Havoline. Оба пилота лидируют по количеству зачетных очков, набранных в ходе предварительных соревнований.

В перерывах между финальными заездами зрители смогут увидеть работу сотрудников ОМОНа и спецподразделения ГАИ по задержанию нарушителя, получить призы от партнеров акции, протестировать новые автомобили. Сотрудники МЧС проведут мастер-класс по тушению загоревшегося легкового автомобиля.

Вход бесплатный.

Место: площадка у ТД "Ждановичи", ул. Тимирязева, 123/2.

Время: начало в 12.00.

Вечер проведем на "Турнире трех волшебников"

Фото deviantart.net

Столичный "Музей магии" приглашает всех, кто верит в чудеса, приобщиться к одному из самых интригующих событий вселенной Гарри Поттера: Турниру трех волшебников.

Погрузиться в атмосферу чар и загадок можно на интерактивной выставке, где представлены живописные, графические и 3D произведения, посвященные трем знаменитым волшебникам. Экспозиция также расскажет о старинном состязании юных магов, в котором традиционно участвуют по одному представителю от трех известнейших магических школ.

Скучать посетителям не придется: на выставке "Турнир трех волшебников" их ждут уникальные арт-объекты, инсталляции, а также тематические игры.

Место: Музей магии, ул. Интернациональная, 23.

Время: 12.00-20.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

День открытых дверей БелАЗа в Жодино

Белорусский автомобильный завод в Жодино (Минская область) 29 сентября проведет день открытых дверей. Мероприятие приурочено к 70-летию со дня основания завода и Дню машиностроителя.

В день открытых дверей все желающие смогут посетить заводской музей трудовой славы и заглянуть в производственные цеха предприятия, которое является крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности.

С 11.00 до 14.00 запланирована динамичная развлекательная программа. Гостей пригласят на концерт под открытым небом, шоу с участием роботов, картинг. Будет работать и детская интерактивная зона.

Мероприятие пройдет в здании ОАО "БелАЗ" по улице 40 лет Октября.

Кроме того, 29-30 сентября в Жодино состоится конкурс эстрадных исполнителей "Белазовский аккорд". В эти дни в Жодино соберутся вокалисты из разных уголков Беларуси и зарубежных стран, одно из условий участия - конкурсант не должен быть моложе 16 и старше 30 лет. На сцене Дворца культуры ОАО "БелАЗ" выступят таланты из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Могилева, Борисова, Жодино, Ошмян, агрогородка Мир, а также из России и Украины.

Финалисты выступят в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина, который возглавит жюри конкурса.

"Гарбузовы фэст" в поселке Зеленое

Фото БГПУ

"Гарбузовы фэст" Белорусского государственного педагогического университета пройдет 29 сентября на агробиостанции "Зеленое" (Минский район). Начало праздника запланировано на 11.00.

Для участников фестиваля подготовлена насыщенная конкурсная и развлекательная программа. Они смогут принять участие в "Гарбузовых забаўках" и продемонстрировать, что же вырастили на собственном огороде, обменяться сезонной продукцией на "Дармарке". Также можно будет попробовать "Восеньскія прысмакі" из тыквы и других овощей и фруктов и "Замежныя пачастункі". Иностранные студенты предложат продегустировать и будут учить готовить блюда своей страны. Будет и "Пачастунак ад рэктарата" - каша из тыквы.

Состоится конкурс авангардного костюма "Залаты сілуэт", на площадке "Надзвычай незвычайна" будут ставиться эксперименты. Можно будет побывать на выставке изделий декоративно-прикладного искусства "Восеньскія дзівосы", посетить площадку ресурсного центра Green office, психологическую гостиную "Таямніцы душы".

За призовые места на фестивале поборются 11 студенческих команд девяти факультетов и двух институтов. "Гарбузовыя забаўкі" выиграет самая спортивная команда, "Восеньскія прысмакі" - команда с лучшим кулинарным блюдом. На выставке "Восеньскія дзівосы" будет выбрано лучшее изделие. По итогам презентации "Восень каляровая" жюри объявит лучший творческий номер, а по результатам взвешивания - самую тяжелую тыкву. По сумме баллов за все конкурсные задания будут определены победитель и призеры "Гарбузовага фэсту".

Ожидается, что осенний праздник посетят работники Министерства образования, а также сотрудники РНПЦ "Кардиология". Во время фестиваля будет работать площадка центра "Пульс восені", где расскажут о здоровом образе жизни, измерят давление.

"Гранд кірмаш у палацы Радзівілаў" в Несвиже

Жителей и гостей Несвижа (Минская область) 29 сентября приглашают на большую осеннюю ярмарку, которая состоится в центральном дворе Несвижского замка. Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" вместе с Музыкальным домом "Классика" предлагают переместиться на столетие назад и повеселиться на шумной ярмарке, которая в эту пору года оживляла размеренные будни старинного местечка.

В день ярмарки в городе развернется бойкая торговля: этнолавка "Рагна" привезет оригинальные изделия более чем 40 белорусских мастеров. Каждый сможет приобрести сувениры и украшения в традиционном стиле.

За угощения будет отвечать команда Праздника родной еды "Усё сваё". Посетителям предложат попробовать множество разнообразных блюд: свежий домашний хлеб, душистые тыквенные супы, вяленые сливы, травяные чаи, аппетитные сыры и прочие деликатесы.

Развлекать публику будут играми, конкурсами и ярмарочными забавами. Праздничное настроение будет создавать коллектив традиционной музыки "На таку". Аниматоры соколиного двора компании "Сокол в небе" проведут мастер-классы, расскажут о соколиной охоте и обучении ловчих птиц. Желающие смогут посадить на руку дрессированного филина или сокола и сфотографироваться с птицей.

Начнется "Гранд кірмаш у палацы Радзівілаў" в 10.00 и завершится в 19.00.

Чемпионат по "тихой охоте" и "Гриль-фест" в этнокультурном комплексе "Наносы-Новоселье"

В этнокультурном комплексе "Наносы-Новоселье" (Минская область) 29 сентября состоится чемпионат по "тихой охоте". Мероприятие обещает быть увлекательным и насыщенным: после завершения чемпионата и подведения итогов, участникам предложат оценить гастрономические изыски кулинаров "Гриль-феста".

Общий сбор и регистрация участников чемпионата намечен на 11.00. В 11.30 группа отправится в лес, и после короткого инструктажа любители "тихой охоты" приступят к поиску грибов. Соревнования стартуют в 12.00 и продлятся до 15.00, затем судейская коллегия произведет подсчет трофеев и назовет победителей чемпионата. Все собранные грибы участники "тихой охоты" смогут оставить себе.

В 16.00 начнется "Гриль-фест", во время которого гости оценят приготовленные профессионалами блюда и выберут лучшего гриль-мастера.

Посетителей комплекса "Наносы-Новоселье" ждут призы, развлечения и море хорошего настроения.

Областные "Дажынкі" в Мяделе

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі" пройдет в Мяделе (Минская область) 29 сентября. Праздничные мероприятия развернутся на семи тематических площадках. Посетителей пригласят в Город мастеров, на детскую, спортивную и агроэкотуристическую площадки. В ресторане под открытым небом "Угорек" предложат попробовать блюда из рыбы, на площадке "Рыбный край" - приобрести продукцию с собой, на фестивале чая "Дивные травы" - познакомиться с белорусским ассортиментом напитка.

На ярмарке свою продукцию представят более 230 предприятий. Торговля развернется с 9.00 на ул. Набережной - самой длинной в городе, а также на примыкающих к ней улицах. В 13.00 на ул. Набережной начнется праздничное шествие "Шлях да хлеба", которое продлится до 13.40.

На празднике гостей будут развлекать ростовые куклы и творческие коллективы. Для любителей оригинальных фото подготовят фотозоны. Для удобства посетителей в зоне работы ярмарки включат бесплатный Wi-Fi, разместят банкоматы и обменный пункт.

К мероприятию приурочено открытие фотовыставки "З гісторыі "Дажынак" на Міншчыне", которая расскажет о том, как в разные годы проходил праздник тружеников села. А экспозиция "Маёй зямлі куточак дарагі" познакомит с красотой центрального региона через работы 50 мастеров-уроженцев области.

В 14.00 на сцене амфитеатра состоится торжественная церемония открытия областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2018", после чего зрителей ждет праздничный концерт. В этот день в городе будут работать три концертные площадки: помимо Летнего амфитеатра, выступления артистов также пройдут на пл. Шаранговича и ул. Набережной.

Закончатся торжества в 21.00 фейерверком.

"Драник-фест" в Могилеве

В Могилеве 29 сентября пройдет четвертый праздник еды и хорошего настроения "Драник-фест".

Главным событием кулинарного праздника, который стартует в 12.00, станет конкурс на лучшие драники, а все приготовленное командами предложат попробовать гостям. Заявку для участия в соревнованиях могут подавать все желающие. Для этого нужно собрать от 2 до 5 человек, запастись картошкой и быть готовым жарить драники и угощать ими посетителей праздника. Площадка, мангал и дрова командам предоставляются бесплатно.

Профессиональное жюри в составе рестораторов и специалистов Могилевского университета продовольствия будет оценивать оригинальность блюда, сочетаемость продуктов, степень сложности и мастерства, эстетичность, художественный вкус и творчество. После дегустации гостям также будет предоставлена возможность определить авторов самых вкусных драников.

Традиционно на празднике состоится вручение приза "Золотая терка" - за лучшие драники в объектах общепита Могилева. Тайная дегустация уже прошла в заведениях города.

Гостей ожидает много музыки, национальных белорусских песен и танцев, игры, конкурсы, выставки, а также необычные мастер-классы по росписи штампами и вырезанию фигур из картошки.

Местом проведения мероприятия станет этнографический комплекс "Зеленая роща".

Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу в Осиповичах

В Осиповичах (Могилевская область) 29-30 сентября пройдет открытый Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу.

На мотокроссовой трассе в микрорайоне "БАМ" свое мастерство продемонстрируют более 100 гонщиков из Беларуси, России, Литвы и Украины.

В первый день состязаний состоится торжественное открытие соревнований и заезды классов 50, 65, 125 куб.см (юноши), "Начинающий", "Национал" и "Ветеран". Мотобаталии в классах 85, 125 куб.см (мужчины), "Open", "Open В" и "Мотоцикл с коляской" пройдут 30 сентября.

Церемонии награждения победителей и призеров будут проводить в конце каждого соревновательного дня.

Программа соревнований:

29 сентября, суббота:

8.00 - 10.00 - административный, медицинский и технический контроль.

10.00 - 10.15 - собрание представителей.

10.20 - 12.00 - официальные тренировки классов 50, 65, 125 куб.см (юноши), "Начинающий", "Национал" и "Ветеран".

12.15 - официальное открытие соревнований.

12.30 - начало официальных заездов в классах 50, 65, 125 куб.см (юноши), "Начинающий", "Национал" и "Ветеран".

Награждение победителей и призеров соревнований.

30 сентября, воскресенье:

8.00 - 9.30 - административный, медицинский и технический контроль.

9.30 - 9.45 - собрание представителей.

9.50 - 11.30 - официальные тренировки в классах 85, 125 куб.см (мужчины), "Open", "Open В" и "Мотоцикл с коляской".

11.40 - начало официальных заездов в классах 85, 125 куб.см (мужчины), "Open", "Open В" и "Мотоцикл с коляской".

Награждение победителей и призеров соревнований.-0-