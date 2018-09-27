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Афиша выходного дня: Манхэттенский кинофестиваль, пикник в зоопарке и День машиностроителя

Регионы 27.09.2018 | 14:56

Очередная рабочая неделя близится к концу, и "Афиша выходного дня" готова порадовать своих читателей подборкой самых увлекательных событий предстоящих выходных. Минчане смогут побывать "В гостях у кролика" и на "Турнире трех волшебников", сделать приятные покупки на "Канапа маркете" и увидеть зрелищные соревнования по скоростному маневрированию. Также нас ждет встреча с прекрасным на выставке "Мастера Монпарнаса из белорусских местечек" и кинопоказах Манхэттенского фестиваля короткометражного кино.

Необычайно насыщенную развлекательную программу предлагают регионы. В эти выходные состоится День открытых дверей "БелАЗа" в Жодино, приуроченный к юбилею предприятия и Дню машиностроителя. Кроме того, пройдет "Гарбузовы фэст" в поселке Зеленое, "Гранд кірмаш у палацы Радзівілаў" в Несвиже, чемпионат по "тихой охоте" и "Гриль-фест" в этнокультурном комплексе "Наносы-Новоселье", а также Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу в Осиповичах. Кроме того, можно будет погулять на "Дажынках" в Мяделе и полакомиться излюбленным белорусским блюдом на "Драник-фесте" в Могилеве.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 29 сентября

Утром отправляемся на пикник "В гостях у кролика"

В эту субботу Минский зоопарк приглашает всех на пикник "В гостях у кролика". Посетителей ожидают игровые зоны, анимационная программа и множество других развлечений. Всем желающим позволят погладить и подержать в руках маленьких, длинноухих, очаровательных кроликов. Гости зоопарка смогут приласкать пушистого зверька, а также сделать фото на память.

Кроме того, в день мероприятия пройдет акция "1+1": каждый посетитель сможет взять с собой на пикник друга или родственника и провести его по своему билету. Для этого гостю необходимо сделать селфи с кроликом и загрузить его в альбом на странице официальной группы зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

Вход платный.

Место: Минский зоопарк, ул. Ташкентская, 40.

Время: начало пикника в 12.00. Акция "1+1" действует с 10.00 до 15.00.

Днем знакомимся с "Мастерами Монпарнаса из белорусских местечек"

Национальный исторический музей Республики Беларусь 29 сентября организует экскурсию по выставке "Мастера Монпарнаса из белорусских местечек". Гостей встретит куратор выставки Алла Змиева, которая и познакомит публику с экспозицией. Посетители увидят полотна из частных коллекций, среди которых произведения всемирно известных белорусских художников Парижской школы: Марка Шагала, Шрага Царфина, Осипа Любича, Осипа Цадкина, Роберта Генина, Евгения Зака, Михаила Кикоина и Пинхуса Кременя. Некоторые работы мастеров Монпарнаса впервые будут демонстрироваться публике.

На выставке представлены 100 картин, которые были созданы с 1915 по 1970-е годы. Произведения выполнены в разных жанрах, а также техниках живописи и графики. Принадлежность полотен к частным собраниям гарантирует ценителям искусства высокий художественный уровень представленных работ.

Для более глубокого понимания экспозиции посетителям будет предложено познакомиться с документальным фильмом из цикла "Художники Парижской школы. Уроженцы Беларуси", снятым режиссерами Олегом Лукашевичем и Александром Алексеевым.

Вход платный.

Место: Национальный исторический музей Республики Беларусь, ул. Карла Маркса, 12.

Время: начало экскурсии в 14.00.

Вечером выбираем лучший короткометражный фильм

В ближайшие выходные любители современного короткометражного кино смогут приобщиться к глобальному культурному событию - ежегодному Манхэттенскому кинофестивалю (Annual MANHATTAN SHORT Film Festival). Фестиваль одновременно проходит в 300 городах мира, при этом лучший фильм выбирают десятки тысяч зрителей, участвующих в интерактивном голосовании.

Под слоганом "Одна неделя. Один мир. Один фестиваль", начиная с 27 сентября, кинопоказы пройдут одновременно в Австрии, Америке, Беларуси, Великобритании, Италии, Мексике, России, Франции, Южной Африке и других странах.

В этом году в программе фестиваля будут представлены триллер "Голова в мешке", анимация "Пожар в картонном городе", черная комедия "Домашний покупатель", комедия "Шушутаж", драмы "Кто-то", "Она", "Два незнакомца, которые встречаются пять раз", а также отмеченные многочисленными наградами картины "Дикарь" и "Лакримоза".

Увидеть киноленты, участвующие в фестивале, можно будет в таких белорусских городах Брест, Витебск, Гродно, Могилев, Мозырь и Минск.

Каждый зритель в кинотеатре получит бланк голосования, чтобы выбрать лучший фильм и лучшего исполнителя главной роли. Итоги голосования подведет оргкомитет фестиваля. Результаты будут объявлены 8 октября 2018 года на церемонии в Нью-Йорке, после чего появятся на сайте www.ManhattanShort.com.

Вход платный.

Место: Дворец Республики, пл. Октябрьская 1/1.

Время: 18.30, 21.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября

Утром сходим на мастер-класс "Основы мехенди"

Фото graalsalon.ru
Фото graalsalon.ru

Индийский культурный центр приглашает освоить искусство росписи по телу хной - мехенди. Совсем необязательно быть художником, чтобы научиться этому мастерству.

Участникам мастер-класса расскажут об истории и традициях росписи мехенди, также их научат правильно держать конус, покажут базовые элементы росписи. Гости мастер-класса смогут создать дизайн своей первой композиции.

Вход платный.

Место: Индийский культурный центр, ул. Репина, 4, помещение 472.

Время: с 11.00 до 14.00.

Днем побываем на чемпионате по скоростному маневрированию

В это воскресенье в Минске пройдет заключительный этап республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018", во время которой определится белорусский чемпион по скоростному маневрированию на автомобилях.

Финал соревнований, которые проводятся при содействии УГАИ МВД Беларуси, состоится на площадке возле ТД "Ждановичи". Основная борьба в абсолютном зачете развернется между Александром Цедриком из команды Nakayama Team и Дмитрием Барканом из Havoline. Оба пилота лидируют по количеству зачетных очков, набранных в ходе предварительных соревнований.

В перерывах между финальными заездами зрители смогут увидеть работу сотрудников ОМОНа и спецподразделения ГАИ по задержанию нарушителя, получить призы от партнеров акции, протестировать новые автомобили. Сотрудники МЧС проведут мастер-класс по тушению загоревшегося легкового автомобиля.

Вход бесплатный.

Место: площадка у ТД "Ждановичи", ул. Тимирязева, 123/2.

Время: начало в 12.00.

Вечер проведем на "Турнире трех волшебников"

Фото deviantart.net
Фото deviantart.net

Столичный "Музей магии" приглашает всех, кто верит в чудеса, приобщиться к одному из самых интригующих событий вселенной Гарри Поттера: Турниру трех волшебников.

Погрузиться в атмосферу чар и загадок можно на интерактивной выставке, где представлены живописные, графические и 3D произведения, посвященные трем знаменитым волшебникам. Экспозиция также расскажет о старинном состязании юных магов, в котором традиционно участвуют по одному представителю от трех известнейших магических школ.

Скучать посетителям не придется: на выставке "Турнир трех волшебников" их ждут уникальные арт-объекты, инсталляции, а также тематические игры.

Место: Музей магии, ул. Интернациональная, 23.

Время: 12.00-20.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

День открытых дверей БелАЗа в Жодино

Белорусский автомобильный завод в Жодино (Минская область) 29 сентября проведет день открытых дверей. Мероприятие приурочено к 70-летию со дня основания завода и Дню машиностроителя.

В день открытых дверей все желающие смогут посетить заводской музей трудовой славы и заглянуть в производственные цеха предприятия, которое является крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности.

С 11.00 до 14.00 запланирована динамичная развлекательная программа. Гостей пригласят на концерт под открытым небом, шоу с участием роботов, картинг. Будет работать и детская интерактивная зона.

Мероприятие пройдет в здании ОАО "БелАЗ" по улице 40 лет Октября.

Кроме того, 29-30 сентября в Жодино состоится конкурс эстрадных исполнителей "Белазовский аккорд". В эти дни в Жодино соберутся вокалисты из разных уголков Беларуси и зарубежных стран, одно из условий участия - конкурсант не должен быть моложе 16 и старше 30 лет. На сцене Дворца культуры ОАО "БелАЗ" выступят таланты из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Могилева, Борисова, Жодино, Ошмян, агрогородка Мир, а также из России и Украины.

Финалисты выступят в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина, который возглавит жюри конкурса.

"Гарбузовы фэст" в поселке Зеленое

Фото БГПУ
Фото БГПУ

"Гарбузовы фэст" Белорусского государственного педагогического университета пройдет 29 сентября на агробиостанции "Зеленое" (Минский район). Начало праздника запланировано на 11.00.

Для участников фестиваля подготовлена насыщенная конкурсная и развлекательная программа. Они смогут принять участие в "Гарбузовых забаўках" и продемонстрировать, что же вырастили на собственном огороде, обменяться сезонной продукцией на "Дармарке". Также можно будет попробовать "Восеньскія прысмакі" из тыквы и других овощей и фруктов и "Замежныя пачастункі". Иностранные студенты предложат продегустировать и будут учить готовить блюда своей страны. Будет и "Пачастунак ад рэктарата" - каша из тыквы.

Состоится конкурс авангардного костюма "Залаты сілуэт", на площадке "Надзвычай незвычайна" будут ставиться эксперименты. Можно будет побывать на выставке изделий декоративно-прикладного искусства "Восеньскія дзівосы", посетить площадку ресурсного центра Green office, психологическую гостиную "Таямніцы душы".

За призовые места на фестивале поборются 11 студенческих команд девяти факультетов и двух институтов. "Гарбузовыя забаўкі" выиграет самая спортивная команда, "Восеньскія прысмакі" - команда с лучшим кулинарным блюдом. На выставке "Восеньскія дзівосы" будет выбрано лучшее изделие. По итогам презентации "Восень каляровая" жюри объявит лучший творческий номер, а по результатам взвешивания - самую тяжелую тыкву. По сумме баллов за все конкурсные задания будут определены победитель и призеры "Гарбузовага фэсту".

Ожидается, что осенний праздник посетят работники Министерства образования, а также сотрудники РНПЦ "Кардиология". Во время фестиваля будет работать площадка центра "Пульс восені", где расскажут о здоровом образе жизни, измерят давление.

"Гранд кірмаш у палацы Радзівілаў" в Несвиже

Жителей и гостей Несвижа (Минская область) 29 сентября приглашают на большую осеннюю ярмарку, которая состоится в центральном дворе Несвижского замка. Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" вместе с Музыкальным домом "Классика" предлагают переместиться на столетие назад и повеселиться на шумной ярмарке, которая в эту пору года оживляла размеренные будни старинного местечка.

В день ярмарки в городе развернется бойкая торговля: этнолавка "Рагна" привезет оригинальные изделия более чем 40 белорусских мастеров. Каждый сможет приобрести сувениры и украшения в традиционном стиле.

За угощения будет отвечать команда Праздника родной еды "Усё сваё". Посетителям предложат попробовать множество разнообразных блюд: свежий домашний хлеб, душистые тыквенные супы, вяленые сливы, травяные чаи, аппетитные сыры и прочие деликатесы.

Развлекать публику будут играми, конкурсами и ярмарочными забавами. Праздничное настроение будет создавать коллектив традиционной музыки "На таку". Аниматоры соколиного двора компании "Сокол в небе" проведут мастер-классы, расскажут о соколиной охоте и обучении ловчих птиц. Желающие смогут посадить на руку дрессированного филина или сокола и сфотографироваться с птицей.

Начнется "Гранд кірмаш у палацы Радзівілаў" в 10.00 и завершится в 19.00.

Чемпионат по "тихой охоте" и "Гриль-фест" в этнокультурном комплексе "Наносы-Новоселье"

В этнокультурном комплексе "Наносы-Новоселье" (Минская область) 29 сентября состоится чемпионат по "тихой охоте". Мероприятие обещает быть увлекательным и насыщенным: после завершения чемпионата и подведения итогов, участникам предложат оценить гастрономические изыски кулинаров "Гриль-феста".

Общий сбор и регистрация участников чемпионата намечен на 11.00. В 11.30 группа отправится в лес, и после короткого инструктажа любители "тихой охоты" приступят к поиску грибов. Соревнования стартуют в 12.00 и продлятся до 15.00, затем судейская коллегия произведет подсчет трофеев и назовет победителей чемпионата. Все собранные грибы участники "тихой охоты" смогут оставить себе.

В 16.00 начнется "Гриль-фест", во время которого гости оценят приготовленные профессионалами блюда и выберут лучшего гриль-мастера.

Посетителей комплекса "Наносы-Новоселье" ждут призы, развлечения и море хорошего настроения.

Областные "Дажынкі" в Мяделе

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі" пройдет в Мяделе (Минская область) 29 сентября. Праздничные мероприятия развернутся на семи тематических площадках. Посетителей пригласят в Город мастеров, на детскую, спортивную и агроэкотуристическую площадки. В ресторане под открытым небом "Угорек" предложат попробовать блюда из рыбы, на площадке "Рыбный край" - приобрести продукцию с собой, на фестивале чая "Дивные травы" - познакомиться с белорусским ассортиментом напитка.

На ярмарке свою продукцию представят более 230 предприятий. Торговля развернется с 9.00 на ул. Набережной - самой длинной в городе, а также на примыкающих к ней улицах. В 13.00 на ул. Набережной начнется праздничное шествие "Шлях да хлеба", которое продлится до 13.40.

На празднике гостей будут развлекать ростовые куклы и творческие коллективы. Для любителей оригинальных фото подготовят фотозоны. Для удобства посетителей в зоне работы ярмарки включат бесплатный Wi-Fi, разместят банкоматы и обменный пункт.

К мероприятию приурочено открытие фотовыставки "З гісторыі "Дажынак" на Міншчыне", которая расскажет о том, как в разные годы проходил праздник тружеников села. А экспозиция "Маёй зямлі куточак дарагі" познакомит с красотой центрального региона через работы 50 мастеров-уроженцев области.

В 14.00 на сцене амфитеатра состоится торжественная церемония открытия областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2018", после чего зрителей ждет праздничный концерт. В этот день в городе будут работать три концертные площадки: помимо Летнего амфитеатра, выступления артистов также пройдут на пл. Шаранговича и ул. Набережной.

Закончатся торжества в 21.00 фейерверком.

"Драник-фест" в Могилеве

В Могилеве 29 сентября пройдет четвертый праздник еды и хорошего настроения "Драник-фест".

Главным событием кулинарного праздника, который стартует в 12.00, станет конкурс на лучшие драники, а все приготовленное командами предложат попробовать гостям. Заявку для участия в соревнованиях могут подавать все желающие. Для этого нужно собрать от 2 до 5 человек, запастись картошкой и быть готовым жарить драники и угощать ими посетителей праздника. Площадка, мангал и дрова командам предоставляются бесплатно.

Профессиональное жюри в составе рестораторов и специалистов Могилевского университета продовольствия будет оценивать оригинальность блюда, сочетаемость продуктов, степень сложности и мастерства, эстетичность, художественный вкус и творчество. После дегустации гостям также будет предоставлена возможность определить авторов самых вкусных драников.

Традиционно на празднике состоится вручение приза "Золотая терка" - за лучшие драники в объектах общепита Могилева. Тайная дегустация уже прошла в заведениях города.

Гостей ожидает много музыки, национальных белорусских песен и танцев, игры, конкурсы, выставки, а также необычные мастер-классы по росписи штампами и вырезанию фигур из картошки.

Местом проведения мероприятия станет этнографический комплекс "Зеленая роща".

Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу в Осиповичах

В Осиповичах (Могилевская область) 29-30 сентября пройдет открытый Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу.

На мотокроссовой трассе в микрорайоне "БАМ" свое мастерство продемонстрируют более 100 гонщиков из Беларуси, России, Литвы и Украины.

В первый день состязаний состоится торжественное открытие соревнований и заезды классов 50, 65, 125 куб.см (юноши), "Начинающий", "Национал" и "Ветеран". Мотобаталии в классах 85, 125 куб.см (мужчины), "Open", "Open В" и "Мотоцикл с коляской" пройдут 30 сентября.

Церемонии награждения победителей и призеров будут проводить в конце каждого соревновательного дня.

Программа соревнований:

29 сентября, суббота:

8.00 - 10.00 - административный, медицинский и технический контроль.

10.00 - 10.15 - собрание представителей.

10.20 - 12.00 - официальные тренировки классов 50, 65, 125 куб.см (юноши), "Начинающий", "Национал" и "Ветеран".

12.15 - официальное открытие соревнований.

12.30 - начало официальных заездов в классах 50, 65, 125 куб.см (юноши), "Начинающий", "Национал" и "Ветеран".

Награждение победителей и призеров соревнований.

30 сентября, воскресенье:

8.00 - 9.30 - административный, медицинский и технический контроль.

9.30 - 9.45 - собрание представителей.

9.50 - 11.30 - официальные тренировки в классах 85, 125 куб.см (мужчины), "Open", "Open В" и "Мотоцикл с коляской".

11.40 - начало официальных заездов в классах 85, 125 куб.см (мужчины), "Open", "Open В" и "Мотоцикл с коляской".

Награждение победителей и призеров соревнований.-0-

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