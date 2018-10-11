Афиша выходного дня: забег ко Дню матери, "Японская осень" и ночь в метро

Осень продолжает радовать нас солнечной погодой. "Афиша выходного дня" предлагает воспользоваться подарком природы и активно провести выходные. Можно посетить "Осенний салон" во Дворце искусства и послушать лекцию "Мастера Монпарнаса в частных собраниях" в Национальном историческом музее, отметить Международный день астрономии в Минском планетарии, а также принять участие в интересных мастер-классах, проводимых во время фестиваля "Японская осень в Беларуси". Кроме того, ценители музыки смогут посетить необычный концерт "Ночь в метро" на станции "Петровщина", киноманы - посмотреть романтические фильмы шведского режиссера Ингмара Бергмана, а любители спорта - стать зрителями соревнований по боксу памяти Виктора Ливенцева.

Не забываем, что 14 октября отмечают чудесный праздник - День матери. По этому случаю можно принять участие в кроссе "Бегу за маму" или посетить выставку "Материнство и детство".

Застоличная афиша предлагает на выбор множество интересных выставок. В Могилеве можно посмотреть фотовыставку БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", в Витебске - персональную выставку гендиректора Национального художественного музея Владимира Прокопцова, в Мирском замке - экспозицию "VECTOR. Праз стагоддзі да сучаснасці", а в Гомеле - выставку "829 дней". Кроме того, Марьина Горка приглашает на фестиваль народного творчества "Напеў зямлі маёй", а Гомель - на Дни корейского кино.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 13 октября

Утром сходим на "Осенний салон" во Дворце искусства

В столичном Дворце искусства с 5 октября по 4 ноября проходит выставка-продажа работ молодых художников "Осенний салон с Белгазпромбанком".

В проекте принимают участие молодые белорусские художники в возрасте от 18 до 40 лет с работами, созданными за последние три года. Все представленные произведения выставлены на продажу.

Всего на четвертый "Осенний салон" было подано 456 заявок. Это рекордное количество анкет за всю историю арт-проекта. Жюри рассмотрело несколько тысяч работ, поскольку каждый автор имел возможность включить в заявку несколько произведений. В итоге профессиональное жюри отобрало работы 124 художников. Примечательно, что нынешняя экспозиция на 70% сформирована из работ авторов, которые впервые примут участие в салоне. Кроме того, в этом году во внеконкурсной программе будут представлены произведения искусства не только из галерей, но и от частных коллекционеров.

В программе очередного "Осеннего салона" предусмотрена ставшая уже традиционной насыщенная образовательная программа с участием белорусских и зарубежных экспертов. На протяжении месяца посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, увидеть театральные постановки, послушать экскурсии и лекции.

Вход платный.

Место: Дворец искусства, ул. Козлова, 3.

Время: с 11.00 до 20.00, без выходных.

Днем побываем на выставках в Национальном историческом музее

В Национальном историческом музее Республики Беларусь по 7 ноября работает выставка "Серебряный век ювелиров России" (из собрания Государственного исторического музея Москвы).

Всего в экспозиции представлено 149 музейных раритетов из ведущего российского исторического музея, при этом общий вес серебряных изделий на выставке составляет 79 380 г. Это портсигары, солонки, письменные приборы, подносы, шкатулки, сухарницы, кофейные сервизы, блюда, чаши, вазы, выполненные из серебра и украшенные алмазами, сапфирами, бриллиантами.

Важной частью русской культуры является золотое и серебряное дело, пережившее во 2-й половине ХІХ - начале ХХ в. период расцвета и радикальных стилевых перемен.

Московская ювелирная школа широко представлена на выставке изделиями всемирно известной фирмы И.Губкина - придворного поставщика Российского императорского двора, мастерской И.Овчинникова, заслугой которой является возрождение и развитие национального стиля. В экспозиции - работы фирмы И.Хлебникова, специализирующейся на производстве бриллиантовых, золотых и серебряных изделий, а также фирмы Ф.Рюкерта, отмеченные неповторимой орнаментацией, уходящей вглубь в дохристианское искусство.

Петербургскую школу представляет знаменитая фирма К.Фаберже, основой для которой стали творчески переработанные королевские стили Людовика ХV и Людовика ХVI, а также мастерская "Русская эмаль" И.Брицына, создававшая изделия с эмалями особо прозрачных и сложных оттенков. Значительное место в экспозиции отведено ювелирным работам фирмы братьев Грачевых, удостоенным наград на международных выставках в Копенгагене, Чикаго, Нижнем Новгороде, фирме П.Сазикова, основатель которой по праву считается одним из родоначальников русского стиля в ювелирном искусстве.

Кроме того, в Национальном историческом музее по 14 октября работает выставка живописи и графики "Мастера Монпарнаса из белорусских местечек". На ней представлены произведения всемирно известных белорусских художников Парижской школы: Марка Шагала, Файбиша-Шраги Царфина, Осипа Любича, Осипа Цадкина, Роберта Генина, Евгения Зака, Михаила Кикоина и Пинхуса Кременя. Куратор выставки, галерист и издатель Алла Змиева, собрала в одном проекте произведения мастеров Парижской школы из десяти частных коллекций, что делает выставку уникальным художественным событием.

13 октября в 14.00 Алла Змиева прочитает для посетителей лекцию "Мастера Монпарнаса в частных собраниях".

Место: Национальный исторический музей, ул. К.Маркса, 12.

Время: Пн-Пт - с 10.00 до 19.00, Сб-Вс - с 11.00 до 19.00.

Оценим мероприятия фестиваля "Японская осень в Беларуси"

Посольство Японии в Республике Беларусь проводит фестиваль японской культуры "Японская осень в Беларуси". С сентября по ноябрь в Минске и других городах запланированы мероприятия, посвященные различным аспектам традиционной и современной японской культуры. Гостей фестиваля ждут лекции и мастер-классы, концерты и кинопоказы, выставки и спортивные состязания.

13 октября в 16.00 пройдет мастер-класс "Сумиэ - живопись тушью". Место: Национальный художественный музей Республики Беларусь, ул. Ленина, 20. Организаторы: Центр японской культуры "Хагакурэ", посольство Японии в Беларуси, Национальный художественный музей Республики Беларусь. Вход осуществляется по билетам в музей.

Мастер-класс по сумиэ - традиционной японской монохромной живописи тушью - проведет художник и преподаватель живописи сумиэ Центра японской культуры "Хагакурэ" Римма Карачан. Участники познакомятся с особенностями и основными принципами этого вида живописи, освоят базовые приемы рисования в технике сумиэ и попробуют самостоятельно создать свои собственные произведения.

14 октября в 11.00 состоится мастер-класс "Оригами - искусство моделирования из бумаги". Место: Дом литератора, ул. Фрунзе, 5, каб. 314. Организатор: Центр японской культуры "Хагакурэ". Вход свободный.

Мастер-класс проведет педагог дополнительного образования, мастер оригами и бумагопластики Центра японской культуры "Хагакурэ" Ирина Иовлева. Участники узнают про историю оригами, технику и основные приемы моделирования из бумаги, а также попробуют самостоятельно создать свои собственные фигурки из бумаги.

Посетим турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева

В Минске проходит XVI Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

На этот раз соревнования проходят на ринге дворца спорта "Уручье". В состязаниях примут участие более 130 боксеров из 19 стран - Англия, Беларусь, Греция, Грузия, Израиль, Италия, Ирландия, Казахстан, Китай, Литва, Молдова, Польша, Россия, Сербия, Туркменистан, Украина, Уэльс, Франция, Эстония.

В нынешнем году соревнования являются тестовыми перед ІІ Европейскими играми, которые Минск примет в июне 2019 года.

Начало боев 11 и 13 октября в 17.00.

Организаторами состязаний являются Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация бокса. Турнир памяти Виктора Ливенцева стал преемником традиционных соревнований на призы минского Дворца спорта. Девять турниров прошли еще при жизни Виктора Ливенцева, а после его кончины в 2009 году их было решено назвать в память об этом известном спортивном функционере. Виктор Ливенцев с 1958 по 1978 годы был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР.

Место: ринг дворца спорта "Уручье".

Время: начало в 17.00.

Вечером отметим День астрономии в планетарии

Минский планетарий 13 октября, в Международный день астрономии, предлагает гостям провести вечер в окружении звезд.

С 18.00 до 22.00 из обсерватории можно посмотреть в телескоп на Луну, Сатурн, звездные скопления, послушать рассказы о звездном небе и познакомиться с полнокупольными фильмами. Посетителям представят картины "Мышата и Луна", "Два стеклышка. Удивительный телескоп", "Майя. Наблюдатели Вселенной", "Астрономия".

В 20.00 всех, кто увлечен одной из интереснейших наук, ждут на лекции "Самый простой. Самый первый". Кроме того, при хорошей погоде состоятся сеансы тротуарной астрономии. Во время таких сеансов астрономы-любители выносят свои телескопы на городские улицы и приглашают прохожих бесплатно смотреть на небесные объекты.

Вход на все мероприятия свободный.

Место: Минский планетарий, ул. Фрунзе, 2.

Время: с 18.00 до 22.00.

Побываем на концерте "Ночь в метро" во время фестиваля Юрия Башмета

Концерт XIII Международного фестиваля Юрия Башмета пройдет в ночь на 14 октября на платформе минского метро. "Ночь в метро" проведут на станции "Петровщина", оформление потолка которой вызывает прочные ассоциации со звездным небом.

Начало концерта - в два часа ночи. Прямо на перроне образуется партер, будет light-шоу, лазерное шоу. На импровизированной сценической площадке выступит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера, в который входят лучшие музыканты из стран Восточной и Западной Европы. С оркестром выступит звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор. Кроме того, для слушателей выступят "Без билета", Дядя Ваня, "Песняры".

Организаторы обращаются с просьбой приходить на концерт только при наличии билетов, купленных заранее, поскольку количество билетов в соответствии с возможностями вместимости станции весьма ограничено.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте фестиваля Юрия Башмета.

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в Минске с 7 по 20 октября в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.

Вход платный.

Место: станция метро "Петровщина".

Время: 2 часа ночи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 октября

Утром примем участие в кроссе "Бегу за маму" у Цнянского водохранилища

Фото "Минск-Новости"

Легкоатлетический забег "Бегу за маму" состоится у Цнянского водохранилища 14 октября - в День матери.

На выбор предлагают одну из трех дистанций: 1,5 км, 5 км и 10 км. Будет два старта - в 9.45 (1,5 км) и 10.15 (5 и 10 км).

Ожидается, что в мероприятии примут участие от 500 до тысячи человек. Каждому выдадут порядковый номер, чип и электронный хронометраж (для дистанций на 5 и 10 км), медаль, а также подарки, в том числе мамам бегунов. На самой трассе и финише будут раздавать воду и фрукты. Есть еще один бонус - "легкоатлеты" получат открытки для мам. Подписать их можно будет на месте, а отправкой займутся организаторы.

Для участия необходимо оплатить стартовый взнос.

Место: старт около Цнянского водохранилища.

Время: начало в 9.45 и 10.15.

День проведем на выставке "Материнство и детство"

Специализированная выставка "Материнство и детство", приуроченная ко Дню матери, проходит в Минске 12-14 октября.

Выставочный павильон на проспекте Победителей в эти дни станет местом концентрации необходимых вещей для детей и матерей, активностей, развлечений и советов для здоровых семейных отношений. В этом году экспозиция отечественных товаров для мам и детей значительно расширилась, планируется презентация новинок в сфере дошкольного и начального образования для специалистов и родителей под названием "Инновации детям" и многое другое.

Специалисты консультационного центра "СемьЯ" проведут бесплатные консультации по целому спектру вопросов (выплаты государственных пособий по уходу за ребенком, трудоустройства в период отпуска по уходу за ребенком, летнего оздоровления и санаторно-курортного лечения, дошкольной подготовки детей и т.д.). А на площадке "Мамина школа" пройдут встречи с экспертами-медиками и психологами. Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей также подготовил консультации ("Психологическая подготовка к выходу на работу после длительного декретного отпуска", "Тайм-менеджмент для детей и подростков", "Первый раз в первый класс", "Страхи и тревожность у детей", "Семейная медиация" и др.), презентации своих проектов ("Папа-школа", "Мама-школа" и прочие), многочисленные мастер-классы и активные зоны.

Более 200 семей (в том числе 12 троен) примут участие в фестивале близнецов и двойняшек "Счастье вдвойне" 13 октября в Минске.

Будущие мамы готовят вопросы акушеру-гинекологу 5-й городской клинической больницы Диане Мардас, которая проведет экскурсию по выставке, а также блогеру и эксперту в сфере материнства Nika_Bolzan, которая выступит по трем актуальным темам. Планируется и беседа для старшего поколения - бабушек, которые часто активно участвуют в воспитательном процессе внуков. И еще кулинарный семейный баттл организует бренд-шеф-повар, диетолог, международный судья WACS Марина Бондарович. Производители товаров порадуют многочисленными викторинами, квестами и розыгрышами, ярмаркой. Родителям предложат провести тест-драйв колясок на специальных треках с песком, травой и щебнем.

Для детей на площадках форума будет настоящее раздолье: праздник с ростовыми куклами, соревнование "Малыши на скачках", игровые зоны с техникой, логическими игрушками и прочим. Минский городской дворец детей и молодежи устроит мастер-классы по робототехнике, оригами, конструированию из бумаги, пластилинографии, изготовлению открыток в объемной технике. Также детей будет ждать огромный город-конструктор с развлечениями. В детском городке будет свой мини-ресторан, салоны красоты, автомастерские. Из конструктора создадут также копию новой модели автомобиля известной марки в натуральную величину.

Выставку организуют комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома совместно с УП "Экспофорум", комитетами по здравоохранению, образованию Мингорисполкома, а также при участии других структурных подразделений Мингорисполкома.

Вход свободный.

В Беларуси 8-14 октября проходит Неделя матери. В эти дни в Минске традиционно проводятся встречи с многодетными матерями, концерты, благотворительные акции. Женщины, ставшие мамами с 8 по 14 октября, получат в подарок боксы от проекта "МамаPro".

Место: пр-т Победителей, 14.

Время: Пт-Сб - с 10.00 до 19.00, Вс - с 10.00 до 18.00.

Вечером посмотрим самые романтические и миролюбивые фильмы Ингмара Бергмана

В Минске с 12 по 14 октября пройдут очередные показы картин шведского режиссера Ингмара Бергмана в рамках проекта "Уикенды с Бергманом".

В эти выходные проект "Лістапад. Коллекции" предлагает оценить фильмы, объединенные темой "Разум и чувства". В малом зале кинотеатра "Пионер" покажут идиллические драмы, наполненные музыкой и горечью любовных потерь. Фильмы после просмотра можно будет обсудить с Игорем Сукмановым - киноведом и директором программы игрового кино ММКФ "Лістапад".

Откроет уикенд "Разум и чувства" 12 октября картина, номинированная на Золотого льва Венецианского кинофестиваля 1948 года. В этот день покажут "Музыку в темноте" (1947) - потрясающее путешествие во тьму человеческой души. В результате нелепого случая на военных маневрах пианист Бенгт теряет зрение. Боясь стать обузой для близких, он уезжает из дома. Ему удается найти работу в городе, но жизнь упорно толкает Бенгта на дно, пока он не встречает на своем пути юную Ингрид, которую когда-то незаслуженно обидел…

В субботу, 13 октября, состоится показ музыкальной мелодрамы "К радости" (1950). Этот фильм - история о любви, искусстве и преданности от шведского классика, вдохновленного примером собственной жизни. В центре сюжета - Стиг и Марта, молодые музыканты, приглашенные на работу в симфонический оркестр. Марта, настроенная романтически, ищет сближения с честолюбивым коллегой. В скором времени они заключают брак и становятся родителями двух малышей. Идиллия рушится, когда Стиг пытается построить сольную карьеру - на этом пути его ждет крах. Ему невыносимо сознавать, что он - посредственность. Стиг во всем винит жену, которую все еще сильно любит…

14 октября в "Пионере" будет демонстрироваться пленительная мелодрама о поисках утраченного времени - "Летняя игра" (1951). Это первый совершенный фильм Ингмара Бергмана, в котором окончательно формируется его авторский стиль. Мари, своенравная звезда балета, находит дневник своего умершего друга. Поддавшись чувственному порыву, она отправляется на остров в пригороде Стокгольма, где 13 лет назад беспечной студенткой повстречала своего первого возлюбленного и провела с ним самые счастливые "дни любви и молодости". Но идиллия скандинавского лета, как и первая любовь, коротка и иллюзорна. Мари теряет любимого. Ее душа ожесточена, и лишь годы спустя, вспомнив и пережив все заново, она пробуждается к новой жизни.

Вход платный.

Место: малый зал кинотеатра "Пионер", ул. Энгельса, 20.

Время: "Музыка в темноте" - 12 октября в 18.40; "К радости" - 13 октября в 18.40; "Летняя игра" - 14 октября в 18.40.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" в Могилеве

В фойе могилевского кинотеатра "Чырвоная зорка" до 25 октября работает фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя". Вход свободный.

"Імгненні стагоддзя" - это уникальная фотолетопись 100-летней истории, неотъемлемой частью которой является Могилевщина.

Экспозиция отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. Снимки, на которых запечатлены самые разные события, составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов прошедшего века. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения - визитах кубинского лидера Фиделя Кастро и президента США Ричарда М. Никсона. На снимках представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты. И, конечно, в центре внимания экспозиции сами белорусы: известные личности и обычные люди, добросовестные труженики, знатоки своего дела.

Выставка начала путешествие по Беларуси 19 июня и уже экспонировалась в Бресте, Витебске, Минске, Гродно и Гомеле. В каждом из городов экспозиция дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона. В Могилеве - это более 20 широкоформатных фотографий могилевских корреспондентов, на которых запечатлены знаковые моменты жизни региона. Большинство из них - это снимки фотокорреспондента Николая Желудовича, который по праву считается одним из основоположников белорусской репортажной фотографии.

Персональная выставка Владимира Прокопцова в Витебске

В Витебском художественном музее открылась персональная выставка Владимира Прокопцова "Мой Вiцебск - мая Беларусь", которая посвящена Году малой родины и 65-летию художника.

В экспозиции представлены работы разных периодов творческой деятельности гендиректора Национального художественного музея Владимира Прокопцова. Всего на выставке экспонируются свыше 30 картин. Эти работы объединяет любовь к своей Родине, в том числе малой - деревне Жгунская Буда Добрушского района Гомельской области.

Особое место в жизни мастера занимает и Витебск. Владимир Прокопцов всегда с большой теплотой вспоминает студенческие годы и называет Витебск белорусским Парижем, своей второй родиной, духовно родным местом. Ведь здесь он получил не только профессиональную подготовку, но и глубокое, широкое представление об искусстве, о жизни.

Выставка будет работать до 9 ноября. График работы музея: Ср-Вс - с 11.00 до 18.00. Вход платный.

Фестиваль народного творчества "Напеў зямлі маёй" в Марьиной Горке

Фото Млын.by

Ежегодный областной фестиваль народного творчества "Напеў зямлі маёй" состоится 13 октября в Марьиной Горке (Минская область).

В мероприятии, которое объединит 23 творческих коллектива столичного региона, примут участие около 700 человек. Стартует фестиваль в 10.00 с открытия выставки, посвященной 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка. Далее в программе - церемония открытия и конкурс. В 14.30 гостей приглашают на выступление Заслуженного коллектива Беларуси вокальной группы "Чистый голос", а в 16.00 пройдет торжественная церемония награждения победителей фестиваля.

В состав жюри войдут заслуженные деятели культуры страны. Возглавит судейство композитор Игорь Лученок, сопредседателем будет художественный руководитель Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г.И.Цитовича, народный артист Беларуси Михаил Дриневский.

Помимо дипломов, лучшим вручат подарки, в числе которых - микроавтобус.

Традиционный фестиваль "Напеў зямлі маёй" стал одной из наиболее примечательных страниц в культурной жизни центрального региона Беларуси. Он популярен и интересен в профессиональном плане как для руководителей творческих коллективов, так и для артистов-любителей. За время существования фестиваль раскрыл большое количество талантов, предоставил возможность познакомиться с живым народным творчеством, услышать многоголосие лучших любительских творческих коллективов различных жанровых направлений. Организаторами мероприятия выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Минский областной центр народного творчества и Пуховичский райисполком.

Выставка "VECTOR. Праз стагоддзі да сучаснасці" в Мирском замке

Художественная выставка "VECTOR. Праз стагоддзі да сучаснасці", посвященная Году малой родины, открыла двери для посетителей в Мирском замке (городской поселок Мир, Гродненская область).

Более 20 художников - студенты, выпускники, преподаватели Белорусской государственной академии искусств - представили свои работы. На создание произведений мастеров вдохновили археологические находки и шедевры древнего искусства.

Помимо знакомства с экспозицией, посетители смогут приложить руку к созданию "новой истории" с помощью интерактивной инсталляции, принять участие в образовательных мероприятиях - мастер-классах, творческих мастерских, викторинах.

Выставка продлится до 11 декабря. Увидеть экспонаты можно в мансарде северного корпуса Мирского замка с 10.00 до 18.00. Художественный проект VECTOR - результат сотрудничества Белорусской государственной академии искусств и ассоциации "БелБренд". Вход на выставку по билету в Мирский замок.

Выставка "829 дней" в Гомеле

Выставка "829 дней" о жизни Гомеля во время немецко-фашистской оккупации работает во дворце Румянцевых и Паскевичей.

Выставка приурочена к 75-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, которое отмечается 26 ноября. В основе экспозиции, повествующей о 829 днях оккупации, - документальные источники из фондов музея, фотоматериалы и документы из частных коллекций.

Посетители выставки смогут увидеть, каким был Гомель и гомельчане во время оккупации, как воля к жизни, смекалка и толика везения позволяли им выжить. Экспозиция познакомит и с теми, кто выбрал цель - сражаться за свободу в оккупированном городе, и расскажет о цене такого выбора, а также о дне освобождения.

Прикоснуться к истории тех трагических событий можно будет до начала декабря. Стоимость посещения выставки входит в стоимость посещения 2-го этажа центральной части дворца. Время работы: Вт-Пт - с 11.00 до 19.00, Сб-Вс - с 10.00 до 18.00, понедельник - выходной.

Дни корейского кино в Гомеле

Дни корейского кино проходят в Гомеле с 11 по 13 октября. Жителям областного центра предложат к просмотру три корейских фильма, различных по тематике и жанрам, которые получили высокие оценки зрителей не только на родине, но и за ее пределами. Киноленты будут сопровождаться русскими субтитрами.

Вход на открытие фестиваля и киносеансы свободный. Начало сеансов - в 18.00.

Откроет кинофестиваль приключенческий фильм "Детектив К: тайна затерянного острова" (режиссер Ким Сог-юн) - лента о популярном южнокорейском детективе XVIII столетия. Ким Мин получает приглашение от самого короля для раскрытия сложной схемы фальшивомонетчиков, никогда не оставляющих после себя улик. Главному герою предстоит изучить одно из наиболее запутанных дел.

В продолжение кинофестиваля зрителям предложат семейную комедию "Самая обыкновенная пара" (режиссер Но Док). Фильм расскажет о жизни двух молодых влюбленных. Главные герои работают в банке и долгое время тайно встречаются. В какой-то момент они решают расстаться, но происходит это со скандалом, что не остается не замеченным на работе. В итоге герои оказываются в очень неловком положении.

Завершит кинофестиваль драматическая комедия "Кенджу" (режиссер Чжан Лу). Главный герой ленты приезжает на похороны друга. После траурной церемонии, поддавшись ностальгическому порыву, отправляется в городок Кенджу, где когда-то отдыхал вместе с друзьями. Именно там, в одной из чайных, он видел неприличную картину, которую почему-то никак не может выбросить из головы. Мужчина возвращается туда и знакомится с новой хозяйкой заведения, однако новое знакомство влечет за собой череду неожиданных событий.

Гости кинофестиваля смогут не только увидеть киноленты, но и познакомиться с корейской культурой. В холле кинотеатра будет звучать корейская музыка, разместятся выставки национальных корейских кукол и фотографий.-0-