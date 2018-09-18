Аграрии Гомельской области в 10 раз увеличили темпы уборки кукурузы на зерно к уровню 2017 года

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области в десять раз увеличили темпы уборки кукурузы на зерно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сегодня начальник управления интенсификации растениеводства Гомельского облисполкома Роман Лысяков во время брифинга, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации на утро 18 сентября, в регионе убрано 11,7 тыс. га (23% от общей площади). Намолочено 75,5 тыс. т зерна, средняя урожайность составила 65 ц/га.

"На сегодняшнюю дату в прошлом году было намолочено всего 8,7 тыс. т. Темпы уборки в 2018-м практически в 10 раз выше, чем в 2017-м. От намеченных графиков не отстаем, но стоит задача - наращивать темпы. Установившаяся теплая погода благоволит: в данный момент показатель влажности кукурузы - чуть выше 20%. Это дает возможность при минимальных трудозатратах довести ее до кондиции, соответствующей требованиям для хранения зерна. Соответственно, снижаются затраты на ее доработку и увеличивается прибыль от данной культуры", - пояснил Роман Лысяков. По его словам, в этом году кукуруза подоспела на две недели раньше, аграрии сразу же приступили к заготовке.

К массовой уборке подключились все без исключения сельскохозяйственные организации региона. В лидерах аграрии Мозырского района, не отстают по темпам и их коллеги из Брагинского, которые в числе первых включились в процесс. Часть урожая сдается на комбинаты хлебопродуктов, часть отправляется на плющение зерна.

В этом году уборочная площадь кукурузы на зерно определена в 51,5 тыс. га. При средней урожайности 60 ц/га планируется получить около 300 тыс. т зерна.-0-