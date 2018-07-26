Аграриям Витебской области нужно сохранить темпы заготовки травяных кормов - Леонид Заяц

26 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграриям Витебской области нужно сохранить темпы заготовки травяных кормов. Об этом заявил сегодня в Витебске на заседании облисполкома по вопросам уборочной кампании в регионе министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заготовка кормов - серьезная кампания, темпы которой с началом уборки зерновых культур нельзя снижать в течение всего вегетационного периода", - подчеркнул министр.

По его словам, в Витебской области в настоящее время заготовлено на 1,8 ц кормовых единиц на условную голову скота меньше по сравнению с уровнем прошлого года. Вместе с тем урожай на поле есть: после обильных осадков очень интенсивно пошли в рост многолетние травы: клевер, люцерна, злаковые. "При разумной организации работ у каждого хозяйства области есть возможность обеспечить закладку травяных кормов в необходимых количествах под полную потребность животноводства. Надо очень эффективно и рачительно распределить силы и средства, чтобы обеспечить хорошую зимовку скота, формировать сборные отряды и мобильные группы с двух-трех хозяйств, которые будут вести кормозаготовку", - сказал Леонид Заяц. Он напомнил про требование Президента запретить переброску кормов с хозяйства в хозяйство, так как эти маневры сопровождаются большими расходами.

Министр обратил внимание на ход реализации региональной программы Витебской области по строительству сенажных траншей. "В этом году планируется построить 219. Построено 56, в работе - 122 и еще 54 необходимо начать. Эта работа должна быть на постоянном контроле", - добавил он.-0-