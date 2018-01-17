Активисты "Белой Руси" поздравили женщин, ставших мамами в день 80-летия Минской области

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клиническом родильном доме Минской области сегодня представители областной организации республиканского общественного объединения "Белая Русь" поздравили женщин, родивших детей в день 80-летнего юбилея центрального региона - 15 января 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила ведущий специалист по организационно-кадровой работе МОО РОО "Белая Русь" Светлана Федорова.
Во время акции заместитель председателя Минской областной организации РОО "Белая Русь" Виктор Хатеев и другие ее представители поздравили молодых мам с важным событием в жизни и подарили им комплекты детского белья от белорусского производителя.
В день 80-летия Минской области в областном клиническом роддоме на свет появились семь детей - четыре девочки и три мальчика. Большинство из этих новорожденных представляют Минский район.
"Подобные мероприятия "Белая Русь" организует ко Дню Независимости Беларуси, однако сейчас было решено выделить и день рождения Минской области, - сказала Светлана Федорова. - Мы продолжили свою традиционную акцию "Белая Русь" - с любовью к детям", которая проходит в дни городов в районах, ко Дню семьи. Также проводится чествование матерей, родивших детей в новогодний праздник 1 января".
Социальная защита семьи, увеличение ее роли в обществе, охрана материнства и детства являются одними из основных приоритетов государственной социальной политики. В Минской области создаются благоприятные условия для жизнедеятельности семей. Осуществляются выплаты семьям, воспитывающим детей, различного рода пособий, материальной помощи. Также на законодательном уровне предусматриваются трудовые, пенсионные, налоговые, жилищные и иные льготы.-0-
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