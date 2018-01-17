Активисты "Белой Руси" поздравили женщин, ставших мамами в день 80-летия Минской области

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клиническом родильном доме Минской области сегодня представители областной организации республиканского общественного объединения "Белая Русь" поздравили женщин, родивших детей в день 80-летнего юбилея центрального региона - 15 января 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила ведущий специалист по организационно-кадровой работе МОО РОО "Белая Русь" Светлана Федорова.

Заместитель председателя Минской областной организации РОО "Белая Русь" Виктор Хатеев

Председатель Минской районной организации РОО "Белая Русь" Галина Харитонова

Во время акции заместитель председателя Минской областной организации РОО "Белая Русь" Виктор Хатеев и другие ее представители поздравили молодых мам с важным событием в жизни и подарили им комплекты детского белья от белорусского производителя.

В день 80-летия Минской области в областном клиническом роддоме на свет появились семь детей - четыре девочки и три мальчика. Большинство из этих новорожденных представляют Минский район.

Виктор Хатеев (справа)

Молодая мама Анна Сулима

"Подобные мероприятия "Белая Русь" организует ко Дню Независимости Беларуси, однако сейчас было решено выделить и день рождения Минской области, - сказала Светлана Федорова. - Мы продолжили свою традиционную акцию "Белая Русь" - с любовью к детям", которая проходит в дни городов в районах, ко Дню семьи. Также проводится чествование матерей, родивших детей в новогодний праздник 1 января".

Анна Сулима с дочкой

Социальная защита семьи, увеличение ее роли в обществе, охрана материнства и детства являются одними из основных приоритетов государственной социальной политики. В Минской области создаются благоприятные условия для жизнедеятельности семей. Осуществляются выплаты семьям, воспитывающим детей, различного рода пособий, материальной помощи. Также на законодательном уровне предусматриваются трудовые, пенсионные, налоговые, жилищные и иные льготы.-0-

Член Минской областной организации РОО "Белая Русь", заместитель главного врача Клинического родильного дома Минской области Сергей Мазитов и Анна Сулима с дочерью Эмилией

Ольга Лавренюк

Фото Геннадия Жинкова