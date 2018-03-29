29 марта, Щучин /Корр. БЕЛТА/. Активная работа в поле в Гродненской области начнется с первых чисел апреля. Об этом сегодня на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов отметил высокую готовность аграриев к весенним полевым работам. "Активная работа в поле начнется уже с первых чисел апреля. Нынешняя посевная кампания, несмотря на то что будет проводится в сжатые сроки, уверен, будет выполнена на качественном уровне. Уровень готовности к ней выше чем, в прошлом году", - отметил губернатор. Обеспеченность минеральным удобрениями в регионе превышает 70%. В апреле этот показатель будет доведен до 100%. Заготовлено необходимое количество семян.

Продолжается обеспечение хозяйств топливом. Для проведения весенне-полевых работ в 2018 году в сельскохозяйственных организациях области имеется 6,6 тыс. тракторов, готовность техники превышает 90%. Хозяйства региона укомплектованы механизаторами на 92%. Недостающее количество будет пополнено специалистам предприятий других отраслей. Соответствующие договоры уже подписаны. Также планируется привлечь в помощь свыше 400 единиц техники.

Согласно разработанным планам, яровой сев составит порядка 355 тыс. га, в том числе планируется подсеять 54,3 тыс. га многолетних трав. Кроме того, в весенний период необходимо провести подкормки азотными удобрениями 177,1 тыс. га озимых зерновых и 52 тыс. га озимого рапса, 140 тыс. га многолетних трав и 215 тыс. га луговых угодий.

Ожидается, что вложенные усилия окупят себя богатым урожаем. В 2018 году необходимо получить более 1,5 млн т зерна в амбарном весе, 1,8 млн т сахарной свеклы, 135 тыс. т маслосемян рапса, 125 тыс. т картофеля, 30,6 тыс. т овощей, 33,5 тыс. т плодов и ягод, 7,2 тыс. т льноволокна, заготовить на стойловый период 1,5 млн т кормовых единиц травяных кормов.-0-