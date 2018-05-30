Акция "Молодежь против табака" пройдет в Могилеве

30 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве во Всемирный день без табака 31 мая пройдет акция "Молодежь против табака", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе общественного здоровья Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Пешеходная улица Ленинская областного центра превратится в этот день в своеобразную территорию здоровья. Здесь будут работать информационно-образовательные, спортивные площадки, "Фотозоны позитива". Участников и гостей на площади Звезд ждет концертная программа, подготовленная Центром творчества детей и молодежи "Родничок".
Центральным мероприятием акции станет массовая городская "Зарядка для всех!" с участием бронзового призера Олимпиады 1996 года в Атланте по академической гребле Александры Зуборенко (Панькиной).
Во время акции будут подведены также итоги областного конкурса среди учреждений профессионально-технического и среднего специального образования на лучший информационно-образовательный материал на тему "Чистое будущее - в чистом настоящем!". Победителей наградят дипломами, а также сладкими подарками от Могилевской фабрики мороженого.
Организаторами акции выступают Администрация Ленинского района Могилева и Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-
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