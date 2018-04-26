Акция "Мы против насилия!" пройдет 27 апреля в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танцевальный флешмоб и консультации психолога пройдут 27 апреля в Минске во время акции "Мы против насилия!", сообщили БЕЛТА в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.

Мероприятие проводится во время республиканской акции "Дом без насилия!". В программе - танцевальный флешмоб "Мы против насилия!" при участии посетительниц филиалов женского фитнес-клуба FitCurves и работа интерактивных площадок: посетителей ожидают консультация психолога, детям предложат аквагрим. Кроме того, будут работать площадки общественных организаций: Белорусской ассоциации молодых христианских женщин, Республиканского благотворительного общественного объединения "Клуб Львов", социального центра "Счастливый малыш", фонда "Центр здоровой молодежи", информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям "Бейби стори". Посетители получат информационные материалы и белые ленточки - символ ненасилия.

Акция пройдет в одном из столичных торговых центров. Цель мероприятия - вовлечь широкие слои населения и содействовать государственным органам в решении проблем бытового насилия и семейного неблагополучия.

Организаторами мероприятия выступают комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей.-0-