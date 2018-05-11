Акция по бесплатному ремонту квартир семей с инвалидами стартует в Минске

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная акция "Добрая переделка" по ремонту квартир семей, в которых инвалидность есть и у детей, и у родителей, стартует в Минске. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспонденту БЕЛТА.

"Из новых дел в этом году стартовала акция "Добрая переделка", организованная комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и ЧП "Нирма". В Минске проживают 70 семей, в которых родители-инвалиды воспитывают детей-инвалидов. Мы обратим внимание на несколько семей из этой категории - займемся их квартирами, начиная от разработки дизайн-проекта и завершая самим ремонтом", - сказала Жанна Романович.

/Будет дополнено/.-0-