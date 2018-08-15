Акция по оценке риска развития неинфекционных заболеваний пройдет 17 августа в Мяделе

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по оценке риска развития неинфекционных заболеваний пройдет 17 августа на базе Мядельской центральной районной больницы, сообщила БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич.

Нынешняя акция - одна из серии мероприятий, организованных по медико-социальному проекту "Все в ваших руках". Каждый сможет пройти скрининг и анкетирование. Запланирован образовательный семинар, перед участниками выступят Алла Шепелькевич и председатель правления Белорусской лиги по борьбе с высоким артериальным давлением, заведующая кардиологическим отделением №2 РНПЦ "Кардиология" Ирина Лазарева. Специалисты проанализируют полученные результаты акции, расскажут о факторах риска неинфекционных заболеваний и способах профилактики.

Инициаторами акции выступили Белорусское общественное медобъединение "Эндокринология и метаболизм", Городской центр здоровья Минска, Белорусская лига по борьбе с высоким артериальным давлением совместно с партнерами "Инфопия" и "Омрон".

Во время национального исследования STEPS в Беларуси было установлено, что 27,1% взрослого населения в возрасте 18-69 лет курят ежедневно, 72,9% - потребляют меньше пяти порций фруктов и/или овощей в день, 13,2% - не соблюдают рекомендации ВОЗ по физической активности. 60,6% людей имеют избыточную массу тела, 25,4% - ожирение. Кроме того, 44,9% населения имеют повышенное артериальное давление, 7,6% - повышенный уровень глюкозы в крови.-0-