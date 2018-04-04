Акция "Выбираем студотряд!" пройдет в Минске 5 апреля

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской штаб студенческих отрядов БРСМ 5 апреля проведет акцию "Выбираем студотряд!", сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

Акция, девиз которой "Труд - крут!", направлена на информирование потенциальных участников студотрядовского движения о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра.

Белорусский республиканский союз молодежи поможет столичным студентам и учащимся, которые еще не определились с планами на лето, найти работу по душе в студенческих отрядах разных профилей: строительных, педагогических, сельскохозяйственных, экологических, сервисных, медицинских и производственных.

Для этого в учреждениях высшего, среднего специального, профессионально-технического образования столицы пройдут промомероприятия. Заполнить анкеты на трудоустройство можно будет в БГУ, Минском государственном профессионально-техническом колледже легкой промышленности и комплексной логистики, филиале БНТУ "Минский государственный машиностроительный колледж", Минском государственном лингвистическом университете, БГУИР. Посетить мероприятия могут все желающие.

Студотрядовское движение - одно из самых востребованных у молодежи направлений деятельности Минской городской организации ОО "БРСМ".-0-