Акция за здоровый образ жизни пройдет в минских аптеках "Белфармации"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция за здоровый образ жизни пройдет 25 сентября в аптеках РУП "Белфармация" в Минске. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.
В ней примут участие медпредставители отечественных производителей лекарственных средств. Каждый посетитель сможет получить консультацию специалистов о применении, хранении и возможных побочных действиях препаратов.
Акция пройдет во всех районах Минска. В частности, в Заводском ее поддержат аптеки №16, 54, 90, в Ленинском - №4, 80, 13, 5, Московском - №109, 20, 11, 78, 22, Октябрьском - №58, 100, 8, 19, Партизанском - №25, 34, Первомайском - №55, 112, 17, 37, Советском - №1, 75, 9, 61, Фрунзенском - №62, 48, 91, Центральном - №59, 26, 104.
Для фармацевтических специалистов проведут обучающий семинар в актовом зале аптечного склада РУП. Специалисты рассмотрят вопросы организации лекарственного обеспечения людей пожилого возраста.
Всемирный день фармацевта, который был учрежден советом Международной фармацевтической федерации, отмечается 25 сентября. Тема Всемирного дня в 2018 году - "Фармацевт - ваш помощник в выборе лекарственных средств, ваш эксперт в вопросах здоровья".
РУП "Белфармация" - государственная аптечная сеть, одна из крупнейших в Беларуси.-0-
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