Акцию "Кірмаш бяспекі" организует ГАИ в Гродно 1 июня

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В День защиты детей 1 июня ГАИ в Гродно организует акцию "Кірмаш бяспекі", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик.

Акция, направленная на профилактику ДТП с участием детей, пройдет во время XII Фестиваля национальных культур в Гродно. На площади Тизенгауза с 12 часов будет работать интерактивная площадка. Здесь откроется выставка вооружения, специальных средств, служебных автомобилей и мотоциклов.

Для детей подготовят конкурсы на проверку знаний правил дорожного движения, умения управлять велосипедом. Победители получат сладкие подарки, рассказал Андрей Цыдик. Всем желающим предложат также пройти квест "Путешествие ПДД-шки". Один из этапов включает знакомство с автобусом-тренажером "Школа дорожной безопасности". Примечательно, что предоставит его ГИБДД МВД России. Салон автобуса оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения, что позволяет наглядно продемонстрировать действие ремней безопасности при дорожной аварии либо резком торможении. Посмотрят дети обучающие видео и отработают навыки правильных действий в экстремальных ситуациях.

Вечером запланирован парад и выставка машин мото- и авторетроклубов Гродно. Инспекторы ГАИ продемонстрируют собравшимся навыки фигурного маневрирования на служебных автомобилях. Завершится акция танцевальным флешмобом от чирлидерской команды.-0-