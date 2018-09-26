Аллеи из взрослых деревьев высадят осенью в Гомеле

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первые аллеи из деревьев-крупномеров высадят в Гомеле нынешней осенью, сообщила сегодня журналистам управляющая делами Гомельского облисполкома Елена Кличковская, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Кличковской, в нынешнюю осеннюю кампанию по озеленению в регионе запланирован эксперимент - на определенных участках будут высаживать деревья в возрасте 10-15 лет. "Как показала практика, молодые саженцы зачастую погибают в условиях городской среды. Поэтому по поручению губернатора лесхозы области готовят в своих питомниках более взрослые деревья, уже с развитой корневой системой, оформленной кроной", - пояснила Елена Кличковская. Первые аллеи из таких деревьев, преимущественно лиственных пород, появятся в ближайшее время в Гомеле.

Всего же с начала года в населенных пунктах Гомельской области высадили около 120 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников. Планируется, что примерно столько же деревьев и кустарников появится на улицах, в парках, скверах городов, поселков, деревень и осенью.

Кроме того, масштабные работы запланированы и на лесных участках, где были вырублены деревья, пораженные жуком-короедом.

Говоря о благоустройстве населенных пунктов, Елена Кличковская отметила, что большое внимание в регионе уделено обустройству спортивных и детских площадок. Так, сначала этого года оборудованы около 180 спортплощадок, свыше 170 игровых зон для детей. "Для этих целей привлекаются спонсорские средства. Также стараемся шире применять практику участия населения в обустройстве площадок по принципу 50 на 50. Сейчас такая работа активно проводится в Гомеле", - добавила представитель облисполкома.-0-