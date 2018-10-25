Аллея в честь 100-летия ВЛКСМ появилась в Могилеве

25 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Аллею в честь 100-летия ВЛКСМ сегодня высадили в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Поучаствовать в общественной акции в строящемся городском парке Подниколье собрались около 300 человек. Для ветеранов комсомольского движения это стало возможностью встретиться, пообщаться с коллегами и старыми друзьями, а для молодежи и активистов БРСМ совершить еще одно доброе дело: ведь аллея из шаровидных ив на самом берегу Днепра станет настоящим украшением городского парка.

"В мои молодые годы был такой значимый объект, как мемориальный комплекс "Курган Славы" в Минске, - вспоминает ветеран комсомольского движения Константин Крупенькин. - Мы, тогда еще студенты, приезжали туда нарезали дерн и укрепляли основание насыпи памятника. Когда я проезжаю возле этого места, всегда в груди чувство гордости, что и моя капелька труда вложена в этот объект памяти о Великой Отечественной войне и нашей истории".

По словам Константина Крупенькина, за комсомольскую юность он успел высадить большой сад, поучаствовать во многих общественно значимых акциях, мероприятиях, комсомольских стройках. "Поэтому в этом смысле мне не стыдно перед будущими поколениями, поскольку удалось внести свою лепту в развитие нашего государства, оставить свой след из добрых дел", - подчеркнул ветеран комсомольского движения.

В свою очередь лидер Октябрьского районного комитета БРСМ Могилева Артем Строганов, заверил, что нынешняя молодежь старается не отстать от своих предшественников. "Мы перенимаем все лучшее, что было в ВЛКСМ, стараемся это развить и умножить, расширяем новые направления деятельности, - отметил он. - К примеру, я считаю очень важным активно вовлекать ребят в волонтерское движение, которое дает возможность воспитывать гуманное отношение к людям, защищать их жизнь и здоровье, ценить и уважать личность".

В посадке деревьев пригодились навыки и опыт ветеранов-комсомольцев, молодежь старалась не отставать. В течение часа аллея приобрела очертания красивого прямоугольника, а в ее начале установили гранитный валун. В ближайшее время здесь появится информационная табличка с названием и датой высадки деревьев.-0-

Фото Сергея Кулягина