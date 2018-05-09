Аллею Героев Советского Союза откроют в Верхнедвинском районе

9 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аллею Героев Советского Союза откроют сегодня на празднике в Верхнедвинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Верхнедвинском райисполкоме.

Празднование Дня Великой Победы начнется в райцентре с торжественного шествия ветеранов, представителей учебных заведений, предприятий и организаций, органов власти, жителей и гостей района. Многие из них в поддержку акции "Беларусь помнит!" пройдут с портретами своих родственников-фронтовиков. Путь участников шествия лежит в центральный городской сквер, где состоится митинг с минутой молчания в память о погибших мирных жителях и защитниках Отечества.

Искренние слова благодарности за совершенный в годы Великой Отечественной войны подвиг в адрес ветеранов выскажет председатель райисполкома Игорь Маркович, напомнив о событиях Освейской трагедии, которая огненным смерчем пронеслась по северо-западу области в феврале-марте 1943 года. Тогда за несколько недель в Верхнедвинском районе было уничтожено 158 населенных пунктов вместе с жителями. В память о тех днях и в рамках мероприятий, приуроченных к Году малой родины, состоится передача в крипту храма Всех Святых в Минске капсулы с землей с мест сожжения мирных жителей Верхнедвинского района. Право передать реликвию представителям храма предоставлена почетному жителю Верхнедвинского района, краеведу и журналисту, составителю книги "Память" Верхнедвинского района Антону Бубало.

Одним из центральных событий праздника станет торжественная церемония открытия аллеи Героев Советского Союза. Имена Андрея Бурака, Семена Забагонского, Ивана Кобзуна, Эдуарда Лавриновича, Ивана Макеенка, Михаила Мяделя, Надежды Троян и Ивана Захарова увековечены на каменных постаментах, установленных в сквере возле воинского захоронения. "Лидер Освейского партизанского подполья Иван Кузьмич Захаров является уроженцем Минской области, но за ратные подвиги жители Верхнедвинского района всегда будут считать его своим героем", - отметили в райисполкоме. Серьезную финансовую помощь в создании аллеи Героев району оказали профсоюзные организации. Свой посильный вклад внесли и местные жители, собрав на республиканском субботнике часть средств и проведя благоустройство сквера.

Праздничные мероприятия под названием "Одна на всех - Победа!" будут проходить в городе на протяжении всего дня. Запланирована работа тематических площадок, выставок, спортивные состязания. Будут работать объекты торговли.-0-