31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею космонавтов заложат в Ботаническом саду в сентябре во время 31-го международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя академического оргкомитета, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин.

"Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов пройдет в Минске 9-15 сентября. Участники прибудут в Беларусь 9-го числа. В понедельник, 10 сентября, пройдет официальная церемония открытия конгресса в НВЦ "Белэкспо" и две технические сессии. Во второй день участники конгресса проведут обзор международной космической программы. В среду, 12 сентября, мы организуем встречи всех космонавтов с коллективами школьников, студентов, военнослужащих. В четверг будет еще одна техническая сессия - по космосу и науке. В пятницу пройдет генеральная ассамблея участников АУКП, бизнес-сессии. Затем участники конгресса заложат в Ботаническом саду Аллею космонавтов. Каждый космонавт посадит свое дерево - тую особой жизнестойкой породы. Официальная часть конгресса завершится церемонией закрытия", - сказал Сергей Килин. Также для гостей запланированы экскурсии по знаковым местам Беларуси и культурная программа.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-