Аллею в честь 100-летия ВЛКСМ высадят в Могилеве

23 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Аллею в честь 100-летия ВЛКСМ высадят 25 октября в Могилеве, сообщила БЕЛТА исполняющая обязанности первого секретаря горкома БРСМ Виктория Цыганова.

Сто шаровидных ив украсят городской парк Подниколье. В мероприятии, которое начнется в 11.00, примут участие ветераны комсомольского движения, молодежь, пионеры и жители областного центра. Тем, кто захочет подключиться к акции, организаторы также готовы выделить инвентарь для посадки деревьев.

В начале аллеи установят гранитный валун с информационной табличкой.-0-