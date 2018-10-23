Аллею в честь 100-летия ВЛКСМ высадят в Могилеве

23 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Аллею в честь 100-летия ВЛКСМ высадят 25 октября в Могилеве, сообщила БЕЛТА исполняющая обязанности первого секретаря горкома БРСМ Виктория Цыганова.
Сто шаровидных ив украсят городской парк Подниколье. В мероприятии, которое начнется в 11.00, примут участие ветераны комсомольского движения, молодежь, пионеры и жители областного центра. Тем, кто захочет подключиться к акции, организаторы также готовы выделить инвентарь для посадки деревьев.
В начале аллеи установят гранитный валун с информационной табличкой.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4078 BYN
|2.405 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.0999 BYN
|2.1 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN