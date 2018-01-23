Аномально раннее токование тетерева отмечено в лесоохотничьем хозяйстве "Выгоновское"

23 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В лесоохотничьем хозяйстве "Выгоновское" (Ивацевичский район) отмечен факт аномально раннего токования тетерева, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор хозяйства Владимир Загоровский.

В качестве токовища тетерева выбрали бывшее кукурузное поле, на котором специалисты насчитали около двух десятков птиц. В другом месте собралось около сотни тетеревов и тетерок. "Они чуфыкали, бормотали, некоторые токовали, преследовали самочек, хотя сейчас должны только кормиться и отдыхать. Начало тока у тетерева в это время - просто аномальное явление, которое спровоцировали погодные условия", - считает Владимир Загоровский.

"Выгоновское" является структурным подразделением национального парка "Беловежская пуща". Как пояснил сотрудник научного отдела парка Антон Кузьмицкий, по срокам тетерев токует позже глухаря, у которого брачный период начинается в марте. "Для меня это новость. У нас в пуще популяция глухаря практически исчезла, а тетерева немного есть. В "Выгоновском" много и тех, и других. Странно все это - сейчас нормальная зима. Я считаю, может, случайность какая-то была из разряда той, когда животные и растения путают сроки", - предположил орнитолог.

В Беларуси сезон охоты на глухаря и тетерева начинается с 20 марта и продлится по 10 мая. О своем желании поохотиться на птиц в "Выгоновском" предварительно заявили охотники из Литвы, России, Германии. В этом году хозяйство получило разрешение на добычу пары особей глухаря и до полутора десятков тетеревов. По словам Владимира Загоровского, лимит добычи устанавливается на основании учетных данных и утверждается национальным парком "Беловежская пуща".

По последним подсчетам, популяция тетерева на территории лесоохотничьего хозяйства насчитывает около 250 особей, и численность их с каждым годом растет. "Весна покажет на токах, сколько их на самом деле. И то, что тетерева были на кукурузном поле, не говорит о том, что они искали и клевали зерно. Возможно, здесь они будут токовать по весне. День увеличивается, а животные, птицы чутко реагируют на это", - отметил Владимир Загоровский.-0-

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