6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арт-объекты от современных белорусских художников украсили Фрунзенский район Минска благодаря пленэру "Арт-салат" & "Домашний очаг", сообщили БЕЛТА организаторы.

На площадке перед ТЦ по ул. Матусевича развернулась необычная инсталляция произведений современного белорусского искусства. В создании работ приняли участие 11 авторов. Каждый из них представил композицию, символизирующую любовь, домашний уют и семейный очаг. Все арт-объекты выполнены из деревянных поддонов и кабельных катушек, некоторые из работ достигают в высоту 7 м.

"Администрация района уделяет большое внимание вопросам эстетизации городского пространства, созданию зон отдыха. Убежден, что представленные арт-объекты украсят Фрунзенский район", - сказал его глава Артем Цуран на открытии выставки.

Всего на пленэре создано семь арт-объектов: "Шпульнiца" (авторы Юрий и Радослава Моцко), "Далучайся" (Александр Трусов, Ирина Кулаженко, Дмитрий Турбан, Игорь Сачук), "Веселапед" (Дмитрий Сурский), "Белая мелодыя" (Александр Фалей), "У камiна" (Кирилл Кухарчук), "Верхнi горад" (Валентин Борздый), "Два сэрцы" (Сергей Гриневич).

Мероприятие организовано совместно администрацией Фрунзенского района Минска и Белорусским союзом дизайнеров.-0-