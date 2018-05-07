Артиллерийскую пушку 1943 года выпуска задействуют в параде 9 Мая в Могилеве

7 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Артиллерийское 76,2-мм орудие ЗИС-3 1943 года выпуска будет впервые задействовано в шествии-параде "Мы помним - мы гордимся" 9 Мая в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Эта пушка была безвозмездно передана Могилевскому горисполкому Министерством обороны, как и ряд других единиц устаревшего боевого вооружения, в целях сотрудничества государственных органов в деле военно-патриотического воспитания граждан. Боевой арсенал, а это более 10 единиц (танки, пушки, зенитки), сейчас находится на хранении предприятия "Могилевзеленстрой". Большинство вооружения установлено на местах боевой славы областного центра, а часть используется в различных торжественных мероприятиях.

"Конкретно эта пушка еще не принимала участия в городских торжествах, и для нее это будет своеобразный дебют", - рассказал директор "Могилевзеленстроя" Петр Алексейчиков. - Скорее всего, это орудие - реальный участник боевых действий Великой Отечественной войны. Тогда универсальное орудие ЗИС-3 было основной дивизионной пушкой Красной Армии и самым массовым орудием".

Во время шествия-парада пушку задействуют в театрализованной постановке, которая будет происходить на специально обустроенной платформе грузового автомобиля. Переодетые в стилизованную военную форму времен войны артисты будут инсценировать подготовку к бою, а пушка произведет шесть выстрелов, конечно, не боевыми снарядами, а специальной пиротехникой, что поможет воссоздать в какой-то степени атмосферу боевого действия.

Впервые в этом году шествие-парад будет двигаться в обратную сторону: не как в предыдущие годы - с площади Ленина на площадь Славы (ранее Советская площадь), а наоборот. Это связано с реконструкцией площади Славы и мемориала "Вечный огонь". Поэтому участников соберут на площадке возле областного краеведческого музея, а праздничная колонна будет формироваться рядом с Аллеей Героев. "Несмотря на такие изменения, шествие-парад не утратит своей торжественности и красочности, - отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Инна Короткевич. - В нем традиционно примут участие ветераны Великой Отечественной войны (будут двигаться впереди колонны на стилизованных автомобилях), руководство области и города, представители трудовых коллективов, молодежи и общественности".

Шествие-парад будет разбито на несколько тематических блоков. Здесь можно будет увидеть "Поезд победы", впервые могилевской публике покажут ракетно-зенитный комплекс "Оса", жители города представят акцию "Беларусь помнит", запланированы молодежный и детский блоки, а замкнут праздничную колонну спортсмены области и байкеры.

Завершится шествие на площади Ленина, где состоятся торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а затем праздничный концерт "Великий день! Великая Победа!". Торжества продолжатся на открытых площадках областного центра, а ярким финалом в 23.00 станет праздничный салют.-0-