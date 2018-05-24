Аукцион на право аренды помещений стадиона "Динамо" пройдет 15 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукцион на право заключения договора аренды помещений реконструированного стадиона "Динамо" пройдет в Минске 15 июня, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре недвижимости.
Документы принимаются по 11 июня включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам - до 16.45). Юридическим лицам и предпринимателям предлагается открыть на спортивном объекте кафетерии, кафе, пресс-бары, спа-салоны, филиал банка, объекты торговли и услуг, семейный развлекательный центр, фитобар и др.
Начальная цена составляет от Br70,72 до Br1746,4 в зависимости от площади.
Всего на торги 15 июня выставлено 70 помещений в различных частях города, из них 26 находятся на стадионе. С их перечнем, а также необходимыми документами можно ознакомиться на сайте центра недвижимости.-0-
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