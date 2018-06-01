Авиакомпания S7 начинает выполнять рейсы из Гомеля в Москву

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания S7 1 июня выполнит первый рейс из Гомеля в Москву, соответствующая информация размещена на сайте авиакомпании, сообщает БЕЛТА.

Согласно расписанию на сайте S7, рейсы в сообщении Москва-Гомель будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово будет осуществляться в 9.55, прилет в Гомель - в 11.20. Из Гомеля самолет будет вылетать в 12.05 и прибывать в Москву в 13.35.

Полеты выполняются на комфортабельных лайнерах Embraer 170.

"S7 Airlines станет первой авиакомпанией, выполняющей регулярные полеты между Москвой и Гомелем. Пассажиры из Беларуси, которые часто навещают друзей и родственников или работают в России, оценят комфорт авиапутешествия. С удобными пересадками в московском аэропорту Домодедово они смогут планировать поездки в Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Иркутск и десятки других городов. Кроме того, теперь всего в нескольких часах полета окажутся популярные среди путешественников города стран СНГ - Баку, Ереван, Худжанд", - отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Авиакомпания S7 Airlines обладает широкой сетью маршрутов в России, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.-0-