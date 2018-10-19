Авиарейсы из Витебска в Москву и Санкт-Петербург могут быть открыты в следующем году

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиасообщение между Витебском и крупнейшими российскими городами - Москвой и Санкт-Петербургом может быть налажено уже со следующего года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время комплексной презентации этого региона в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим уже в следующем году постараться запустить авиарейсы Витебск-Санкт-Петербург и Витебск-Москва", - сказал Николай Шерстнев. Он отметил, что в Витебской области успешно развивается туристическая сфера и она нуждается в открытии этих авиарейсов.

Руководитель области подчеркнул, что регион привлекает туристов своей природой. Гостей привлекает также богатое культурное наследие Витебской области и ее основной бренд - фестиваль "Славянский базар в Витебске", на который, по словам Николая Шерстнева, россиян с каждым годом приезжает все больше.

"Все наши туристические заведения, пансионаты, дома отдыха открыты для россиян. Мы рады показать им свою многовековую культуру и сделать все для того, чтобы впечатления остались и о Витебской области, и в целом о стране только положительные", - резюмировал председатель облисполкома.-0-