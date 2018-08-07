Австралийский ресурс для путешественников Traveller разместил трехминутный гид по Минску

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийский ресурс для путешественников Traveller разместил краткий путеводитель по Минску, рассказывающий, какие места стоит посетить в белорусской столице и что попробовать в местных кафе и барах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В материале, который автор назвал трехминутным гидом по Минску, отмечается, что с учетом действия безвизового режима для граждан 80 стран, включая Австралию, сейчас наилучшее время для посещения Беларуси.

Вид на Верхний город

Австралийская журналистка рассказывает, что Минск - это чистый и современный город с модными кафе, барами и галереями. В то же время здесь сохранилось много архитектуры советского периода, однако в белорусской столице чувствуется энергия прогресса. Готовясь к проведению Европейских игр 2019 года и чемпионата мира по хоккею 2021 года, Минск движется вперед: строятся новые отели, развивается инфраструктура, появляется все больше развлечений.

Издание рекомендует путешественникам, приехавшим в Минск, посетить Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный художественный музей, а также музей "Страна мини", где сейчас насчитывается 18 уникальных миниатюр достопримечательностей Беларуси, а к 2022 году количество экспонатов планируется увеличить до 70.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны

Национальный художественный музей Беларуси

Макет Лидского замка в музее "Страна мини"

Чтобы ознакомиться с архитектурой советской эпохи, стоит прогуляться по проспекту Независимости. Проголодавшись - заглянуть в кафе и попробовать драники вместе с домашней колбасой, яичницей и зеленым луком. Можно также отправиться на оживленную улицу баров и ресторанов - Зыбицкую. Желающим же приобрести белорусские лесные ягоды или, например, копченое мясо автор рекомендует съездить на Комаровский рынок.

На Комаровском рынке

Поселиться туристам советуют в отеле "Монастырский", который разместился в историческом здании в самой атмосферной части старого города.

Отель "Монастырский"

"Свято-Духов кафедральный собор, в нескольких шагах река Свислочь с ее набережной, кафе и пешеходными дорожками - вам трудно будет найти лучшее место", - пишет автор.

Свято-Духов кафедральный собор

Кроме того, впечатлила журналистку Traveller улица Октябрьская, где старые складские помещения превратились в целый квартал уличного искусства.

Улица Октябрьская

А чтобы увидеть город с высоты, она советует прокатиться на колесе обозрения в парке имени М. Горького.

В список так называемых must do, то есть вещей, которые обязательно нужно сделать во время посещения Минска, австралийская журналистка внесла два пункта. Во-первых, она советует попробовать белорусские напитки, например бальзам, настоенный на травах. При этом стоит зайти в классический бар советских времен в универсаме "Центральный". Во-вторых, обязательно провести вечер в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси - одном из самых больших театров Европы.-0-

Большом театре оперы и балета Беларуси

Фото из архива