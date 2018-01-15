Автобус с юными колядовщиками курсировал по Гродно: собранные подарки раздадут в больницах

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Колядный автобус в понедельник курсировал по Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

История благотворительной акции насчитывает без малого два десятка лет. Юные артисты из воскресной школы под руководством настоятельницы Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского православного монастыря игумении Гавриилы посещают предприятия Гродно для сбора подарков в поддержку нуждающихся.

Колядовщики с рождественской звездой поздравляют работников с Рождеством Христовым. Среди гостей волхвы и ряженые - это не только дети из воскресной школы, но и прихожане монастыря. Они поют, танцуют, устраивают конкурсы и игры.

"Мы идем к людям с тем, чтобы прославить Христа. Это древнейшая традиция. Поскольку не каждый может сходить в это время храм, мы эту радость рождественскую несем ближним, работникам светских учреждений", - отметила игумения Гавриила. На предприятиях в свою очередь монастырскую инициативу поддерживают и к приходу гостей готовят коляду - чаще всего сладкие подарки. "Доброе дело никогда не уменьшается, вы собрали подарки нам, мы передадим другим, возможно, от них эти подарки пойдут еще дальше. И будьте уверены, что эти подарки попадут именно тем, кто в них нуждаются, кто ждал этого", - подчеркнула настоятельница монастыря.

Среди давних партнеров монастыря в добрых делах - коллективы ОАО "Гродножилстрой", ОАО "Гроднопромстрой", Гродненской региональной таможни, ОАО "Молочный мир", ОАО "Гродненский мясокомбинат", других организаций и учреждений. В теплой атмосфере прошла также встреча в администрации Ленинского района Гродно.

"Мы с удовольствием поддерживаем благотворительные начинания и инициативы. Сегодня во встрече с колядовщиками принимают участие и представители социальных, учебных заведений района. Важно оказывать помощь, поддерживать нуждающихся. Важно и то, что подобные мероприятия прежде всего направлены на укрепление традиционных семейных ценностей", - отметил глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман.

Вскоре подарки, собранные колядовщиками в городе, будут переданы нуждающимся, прежде всего больным детям, многодетным семьям. На Крещение, например, представители монастыря с крещенской водой и подарками посетят пациентов Гродненской областной клинической больницы.-0-

Фото Леонида Щеглова.