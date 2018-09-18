Автопарк Минской области до конца года пополнят 126 автобусов

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк ОАО "Миноблавтотранс" до конца года пополнят 126 автобусов, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Владимир Федорович.
Будет закуплена техника производства МАЗ, "Ивеко", "Мерседес", "Газель". К II Европейским играм ожидаются поставки еще 19 единиц подвижного состава: 9 автобусов МАЗ-251 вместимостью 49 мест, 10 - Ивеко на 29 мест. "Мы являемся официальными перевозчиками II Европейских игр. У нас есть опыт работы на подобных мероприятиях, в частности, на Олимпиаде в Сочи", - подчеркнул Владимир Федорович.
Также предприятие прорабатывает новые маршруты с учетом мнения жителей, увеличивает экспорт туристических услуг. "Например, развиваем туристическую сеть в Несвижском и Копыльском районах. В текущем году план по экспорту выполнили на 110%", - рассказал он.
ОАО "Миноблавтотранс" осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, предлагает туристические услуги по маршрутам в страны ЕС и СНГ, организует обучение водителей, проведение техосмотра и ремонта машин. -0-
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