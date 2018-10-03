Банк развития выдаст кредит до $25 млн для реконструкции аэродрома Орша

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров согласовал Банку развития выдачу кредита Национальному аэропорту Минск в размере до $25 млн для реконструкции аэродрома Орша. Соответствующее постановление Совета Министров №708 от 2 октября 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Национальному аэропорту Минск выдадут кредит в сумме, не превышающей $25 млн, для реконструкции аэродрома Орша с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, возведением объектов вспомогательного назначения.

Кроме того, увеличен лимит кредитования для строительства в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы. Кредит будет предоставлен в суммах, не превышающих $68 млн и 10,9 млн евро (ранее было $52,17 млн и 10,9 млн евро).

Не использованные в 2018 году суммы этих кредитов переходят на следующий финансовый год.

Кредиты предоставляются с уплатой процентов за пользование в размере 7,05% годовых.-0-