Банк развития выдаст кредит до $25 млн для реконструкции аэродрома Орша

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров согласовал Банку развития выдачу кредита Национальному аэропорту Минск в размере до $25 млн для реконструкции аэродрома Орша. Соответствующее постановление Совета Министров №708 от 2 октября 2018 года опубликовано на
Национальному аэропорту Минск выдадут кредит в сумме, не превышающей $25 млн, для реконструкции аэродрома Орша с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, возведением объектов вспомогательного назначения.
Кроме того, увеличен лимит кредитования для строительства в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы. Кредит будет предоставлен в суммах, не превышающих $68 млн и 10,9 млн евро (ранее было $52,17 млн и 10,9 млн евро).
Не использованные в 2018 году суммы этих кредитов переходят на следующий финансовый год.
Кредиты предоставляются с уплатой процентов за пользование в размере 7,05% годовых.-0-
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