Банный чемпионат проведут в Полоцком районе

25 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Приверженцы здорового образа жизни соберутся на открытом банном чемпионате в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком туристическом информационном центре.
Традиционное оздоровительное мероприятие пройдет на базе агроэкоусадьбы "Каноши" в одноименной деревне 3 февраля. К испытаниям горячим паром и березовыми вениками допускаются только имеющие трехлетний стаж и страховой полис парильщики старше 18 лет. Состояние их здоровья должно быть подтверждено медицинской справкой.
Программа состязаний включает моржевание (погружение в ледяную воду) и конкурс рыбалки. Состав команд нынешнего чемпионата расширен до пяти человек: двое мужчин и две женщины будут бороться за победу в банном конкурсе, еще один представитель демонстрировать мастерство рыбной ловли.
А тех, кто не рискнет побороться в основных конкурсах чемпионата, приглашают блеснуть творческими способностями и продемонстрировать силу в спортивно-развлекательной программе.-0-
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