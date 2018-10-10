Барановичский госуниверситет будет сотрудничать с Наньчанским технологическим институтом

10 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский государственный университет заключил договор о сотрудничестве с Наньчанским технологическим институтом (Китай), сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе БарГУ Владимир Климук.

Соглашение предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям. В частности, партнеры намерены развивать взаимодействие по техническому профилю - в информационных системах и технологиях, автоматизации технологических процессов. "Наньчанский институт активно занимается мехатроникой. Для нас это направление достаточно новое. Мы корректируем учебные планы, программы, которые позволят подготовить более профессиональные кадры для этой перспективной отрасли", - отметил Владимир Климук. Также представители БарГУ и Наньчанского техинститута намерены реализовывать совместные научные проекты, наладить обмен студентами и преподавателями для проведения научных исследований.

Партнеры договорились сформировать совместную команду ученых по каждому из выбранных направлений. "В течение месяца определимся со списком участников, далее составим программу обмена учеными. Будут запланированы поездки в Китай, групп из Наньчанского техинститута к нам. Идеи для совместных проектов уже есть. Китайская сторона заинтересована в изучении методики ионно-плазменного азотирования, окружающей среды, механизмов социально-экономической устойчивости", - пояснил проректор Барановичского университета

БарГУ сотрудничает с университетами из России, Украины, Польши, Латвии, Чехии, Казахстана, Кыргызстана, Армении. В планах также наладить взаимодействие с университетом прикладных наук немецкого Миттвайда. Потенциальные партнеры в феврале 2019 года планируют приступить к подготовке совместной заявки для участия в международной программе Erasmus+.-0-