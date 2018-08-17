"Белдан" инвестировал Br62 млн в производство по выпуску беконной свинины в Толочинском районе

Заместитель директора по развитию иностранного общества с ограниченной ответственностью "Белдан" Николай Говорко и председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас

17 августа, Толочинский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ИООО "Белдан" в Толочинском районе инвестировало Br62 млн в производство по выпуску беконной свинины. Сегодня состоялось торжественное открытие агропредприятия, приуроченное к 585-летию Толочина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ленточку перерезают председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас, заместитель директора по развитию иностранного общества с ограниченной ответственностью "Белдан" Николай Говорко, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и председатель Толочинского райисполкома Сергей Егоров.

В церемонии приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас, руководство районных властей, трудовой коллектив.

Директор по развитию ИООО "Белдан" Николай Говорко сообщил, что строительство агропредприятия началось в октябре 2015 года, технологическое производство - в ноябре 2016-го. Ввод в эксплуатацию был разбит на четыре пусковых комплекса.

На новом агропредприятии "Белдан"

Для того чтобы добиться получения беконной свинины первой категории, на предприятии используют чистые датские породы свиней (ландрас, йоркшир, дюрок), которые раз в год (около 100 животных) завозятся из Дании, чтобы исключить ребрейдинг. При этом на корм животные получают исключительно протеины растительного происхождения (зерно, соя, растительные масла, премиксы, минералы). "Именно чистота корма и генетической линии позволяет нам получать датскую беконную свинину первой категории", - пояснил Николай Говорко.

По его данным, мощности по выращиванию зерна и датской беконной свинины составляют 6 тыс. т мяса в живом весе в год. Выручка от реализации продукции за январь-июль нынешнего года - Br10,3 млн, рентабельность продаж - 21%. Среднемесячная заработная плата - около Br1,5 тыс. -0-

Фото Александра Хитрова