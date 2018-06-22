Белорусские блюда по старинным рецептам предложат участникам встречи приграничных областей в Ветке

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские блюда по старинным рецептам предложат участникам и гостям традиционной встречи приграничных областей Беларуси, России, Украины и международного молодежного форума "Дружба-2018" в Ветке 23 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан.

"Гомельская земля славится своими хлебосольными традициями, поэтому к подготовке встречи представителей приграничных областей Беларуси, России и Украины и молодежного форума подошли со всей ответственностью. Мероприятия пройдут под девизом "Родина - в сердце моем", что отразится на тематике оформления торговых рядов. Мы делаем акцент на знакомстве гостей с национальными традициями и кухней. Некоторые блюда будут приготовлены по старинным рецептам", - рассказал собеседник.

Протяженность торговых экспозиций, которые разместятся на Красной площади в Ветке, составит около 600 м. Свои товары и услуги предложат около 100 субъектов торговли, общественного питания, индивидуальных предпринимателей и ремесленников, в том числе 43 участника из России. Каждое предприятие позаботится о тематическом и красочном оформлении своей зоны, подготовит многочисленные гастрономические сюрпризы и дегустации. Отдохнуть и утолить голод участники праздника смогут в летних сезонных кафе, где предусмотрено более полутысячи посадочных мест.

В "торговом квартале" представят широкий ассортимент продовольственных товаров, кулинарной продукции собственного производства, а также непродовольственных товаров и сувенирных изделий. "Каждый гость сможет увезти на память о визите в наш регион оригинальный сувенир, созданный гомельскими мастерами", - добавил Александр Качан.

Работать нестационарные объекты торговли и общественного питания в этот день в Ветке будут с 9.00 до 22.00.-0-