Белорусские и украинские школьники будут следить за экологическим состоянием приграничных рек

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе по программе территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства" "Беларусь - Украина" реализуют проект по мониторингу малых рек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде "Интеракция".

Партнерами пинчан по проекту "Трансграничные водные инспекторы" стали представители Любешовского района Украины. Вместе с педагогами 200 белорусских и украинских школьников будут следить за состоянием рек, озер и колодцев, расположенных в приграничье. Учащиеся будут находить заторы, места скопления мусора на реках и анализировать химический состав воды при помощи компактных химических лабораторий. Полученные данные будут загружаться на специальный сайт, передаваться райинспекциям природных ресурсов.

"Мы хотим привлечь внимание местных жителей к проблемам малых рек. От их состояния зависит не только то, какую воду мы пьем. Реки и их берега - это дом для многих птиц, растений и других живых организмов", - отметила менеджер проекта Светлана Поддубная.

В частности, с 16 по 22 августа в Пинском районе организуют трансграничный летний лагерь, в котором местные школьники встретятся со сверстниками из Украины. Ребят научат проводить мониторинговые кампании, на занятиях они изучат флору и фауну рек. Завершит программу водный фестиваль.

Кроме того, согласно проекту в агрогородке Оснежицы Пинского района проложат сеть водопровода, в Любешовском районе оборудуют рекреационную зону в районе реки Коростенка. Также эксперты разработают трансграничный план по управлению малыми реками и водными ресурсами бассейна Припяти для всесторонней защиты этих водоемов.

Проект "Трансграничные водные инспекторы" софинансируется Европейским союзом по программе территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства" "Беларусь - Украина". Общий бюджет инициативы составит около 278 тыс. евро, 90% этой суммы - вклад ЕС. С белорусской стороны проект реализуют Пинский райисполком и фонд "Интеракция". Их партнерами выступают отдел образования, молодежи и спорта Любешовской районной администрации и общественная экологическая организация "Мир вокруг нас".-0-