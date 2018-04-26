Белорусский союз женщин провел акцию в Чериковском районе к годовщине катастрофы на ЧАЭС

26 апреля, Чериков /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин в годовщину чернобыльской катастрофы провел благотворительную акцию "Здоровье женщины - здоровье нации" в Чериковском районе Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя председателя общественного объединения Надежды Ермаковой, ежегодно в пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы выезжают женские бригады, чтобы встретиться с теми, кто продолжает возрождать жизнь на этих землях.

"Государство оказывает всяческую помощь пострадавшим территориям, но для жителей не менее важна моральная поддержка. Сегодня, в годовщину чернобыльской катастрофы, мы провели акцию в Чериковском районе. Посетили детский дом семейного типа, где подарили детям подарки, отделение дневного пребывания для инвалидов, встретились с ветеранами труда", - рассказала Надежда Ермакова.

Кроме активисток объединения в Чериков из Минска прибыли врачи ведущих республиканских медицинских центров и учреждений: кардиолог, маммолог-онколог, отоларинголог, эндокринолог, врач УЗИ-диагностики, которые провели консультации пациентов центральной районной больницы. Завершилась акция митингом-реквиемом.

В прошлом году участники акции побывали в городском поселке Краснополье Могилевской области и в Хойниках Гомельской области.-0-

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