Белорусско-грузинский бизнес-форум пройдет во время Дней Минска в Тбилиси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-грузинский бизнес-форум и выставка товаров столичных производителей пройдут во время Дней Минска в Тбилиси, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, передает корреспондент БЕЛТА.

Будет представлен торгово-экономический, промышленный и инвестиционный, а также туристический потенциал белорусской столицы, перспективы международного сотрудничества в области трансплантации органов. Речь также пойдет о системе "Умный город", возможностях и удобстве путешествия с картой гостя Минска, особенностях проектирования и строительства метрополитена, инновациях в пассажирском транспорте, новых технологиях в пищевой промышленности.

На выставке грузинские бизнесмены смогут ознакомиться с продукцией СОАО "Коммунарка", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", ОАО "Минск Кристалл", КУП "Минскхлебпром", СП "Белита", ЗАО "Витэкс", ОАО "Модум - наша косметика", ОАО "МАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "МТЗ". Новинки производства презентует ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", возможности сотрудничества и поддержки начинающих предпринимателей - Минский городской технопарк.

"Нам есть что предложить друг другу и чему поучиться. Дни Минска в Тбилиси станут импульсом для активизации сотрудничества в различных сферах", - отметил Александр Крепак.

Товарооборот предприятий Минска с Грузией по итогам 2017 года увеличился на 13,5% до $18,8 млн, экспортировано товаров на $7,9 млн, импортировано - на $10,9 млн. Поставки осуществлялись по 161 товарной позиции. В Минске зарегистрировано 14 предприятий с грузинским капиталом (из них 5 совместных, 9 иностранных).

Дни Минска пройдут в Тбилиси 21-23 марта. Состоятся деловые, культурные, спортивные мероприятия. В частности, стороны подпишут программу торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы, где будут определены основные направления взаимодействия. Также соглашение о сотрудничестве заключат Минский городской технопарк и Агентство инноваций и технологий Грузии, инфортурцентр "Минск" и грузинская компания LLC Resistorgeo.

Торжественное открытие Дней Минска и праздничный концерт состоятся в Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели. Здесь также будет представлена фотовыставка "Портрет города Минска".

Делегация Мингорисполкома во время визита посетит Центр оперативного управления неотложной помощи МВД Грузии, Дом юстиции, Агентство инноваций и технологий Грузии.

Минск и Тбилиси стали побратимами в сентябре 2015 года. Стороны договорились способствовать развитию инвестиционной и инновационной деятельности, сотрудничеству в области здравоохранения и образования, спорта, культуры, обмениваться опытом организации местного самоуправления. Через две недели после этого в Минске прошел первый фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба".-0-