Белорусско-украинский фестиваль малых рек проведут в Пинском районе

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе 22 августа состоится трансграничный фестиваль малых рек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном фонде содействия развитию международного диалога и сотрудничества "Интеракция".

Представители Пинского района совместно с единомышленниками из украинского Любешовского района реализуют проект по мониторингу малых рек "Трансграничные водные инспекторы". Инициатива направлена на всестороннюю защиту водоемов бассейна Припяти. Один из этапов предполагает проведение фестиваля малых рек. Семейный праздник состоится в деревне Пинковичи. На территории местного стадиона разместятся несколько тематических площадок. В частности, вместе с уличным художником гости создадут экоинсталляцию. Во время мастер-классов желающие научатся делать украшения из травы и сена, создадут экосумку уникального дизайна. Развлекать публику в этот день будут украинские и белорусские группы.

"В первую очередь мы хотим привлечь внимание населения к проблемам малых рек, привить культуру экологического поведения. Подобные мероприятия - один из способов подтолкнуть людей задуматься, что состояние окружающей среды зависит от нас самих, ответственного отношения к природе", - отметили организаторы.

Во время фестиваля будут подведены итоги трансграничного летнего лагеря, который организуют 16-21 августа в деревне Каллауровичи. Его участниками станут 200 школьников из Пинского и Любешовского районов. Именно они будут следить за состоянием малых рек в своих населенных пунктах, где появятся 20 общественных экологических постов. Эксперты научат ребят пользоваться компактной химической лабораторией и проводить мониторинговые кампании, делать самодельные фильтры для воды. Запланированы занятия по правильной сортировке мусора, изучению флоры и фауны рек.

Проект "Трансграничные водные инспекторы" софинансируется Европейским союзом по программе территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства" "Беларусь - Украина". Общий бюджет инициативы составит около 278 тыс. евро, 90% этой суммы - вклад ЕС. С белорусской стороны проект реализуют Пинский райисполком и фонд "Интеракция". Их партнерами выступают отдел образования, молодежи и спорта Любешовской районной администрации и общественная экологическая организация "Мир вокруг нас".-0-