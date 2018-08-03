Бесконтактные троллейбусы выехали на маршруты Витебска

3 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Троллейбусы на аккумуляторных батареях выехали на маршруты Витебска, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника троллейбусного депо филиала "Городской электрический транспорт Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс" Дмитрий Савчиц.

Всего по лизингу предприятие получило четыре новых машины производства "Белкоммунмаш", оборудованных мощными литий-ионными батареями. Аккумуляторы заряжаются во время движения от контактной сети. Время полной зарядки - 15 минут. Такая скорость обеспечивается в том числе за счет дополнительных зарядных станций.

Новые троллейбусы будут курсировать по разным городским маршрутам, чаще там, где нет контактной сети. Узнать новичков можно по опущенным "рожкам" и маневренности, как у обычного пассажирского транспорта. Проехать на батарейке такой троллейбус может 15 км, то есть фактически полный маршрут. Половину своего рабочего времени новые машины будут ездить на автономном ходу, вторую - как обычные троллейбусы.

Еще одна особенность транспорта - наличие систем видеонаблюдения. Две камеры высокого разрешения пишут салон, две - дорогу впереди и сзади. В настоящее время подобным апгрейдом могут похвастаться 20 единиц троллейбусного парка города, со временем системами видеонаблюдения планируется оборудовать все машины.

"Первые впечатления о новых троллейбусах от водителей и пассажиров самые положительные. Посмотрим, как они зарекомендуют себя дальше (для серьезных выводов надо накопить хотя бы 10 тыс. км пробега), а в перспективе планируется увеличить их количество", - отметил Дмитрий Савчиц.

Троллейбусный парк Витебска включает 94 троллейбуса, из них 69 ежедневно по будням выходят на 11 городских маршрутов, средняя протяженность которых (за исключением маршрута №4, охватывающего областной центр практически полностью) составляет 10 км. Трудовой коллектив депо - около 450 человек, а всего филиала "Городской электрический транспорт Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс" - 1,3 тыс.-0-