Бесплатную экскурсию для наблюдения за птицами проведут 25 июля по минскому парку Челюскинцев

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" 25 июля приглашает на бесплатную экскурсию в формате Free Walking Tour в минский парк культуры и отдыха им.Челюскинцев для наблюдения за птицами, сообщили БЕЛТА в АПБ.

Экскурсии, которые проведет орнитолог, начинаются в 19.00. Регистрация обязательна, ее можно пройти на сайте АПБ. "Экскурсии в стиле Free Walking Tour достаточно распространены в Европе. Хочется сделать их популярными и в Беларуси, тем более что наш "птичий" формат придает такой прогулке особую уникальность", - отметила руководитель отдела развития АПБ Карина Соловей.

Free Walking Tour - бесплатная пешеходная экскурсия, по завершении которой участники оценивают работу гида с помощью пожертвований (по желанию). Такое движение появилось в 2004 году в Берлине. Уже в 2010-м концепция Free Walking Tour прижилась на всех континентах. В сотнях городов мира проводятся такие экскурсии на самую разную тематику.-0-