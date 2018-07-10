Бесплатную консультацию стоматолога можно будет получить 16 июля в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех стоматологических поликлиниках и отделениях Минска 16 июля можно будет получить профессиональную консультацию по вопросам профилактики стоматологических заболеваний, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Бесплатные консультации будут включать в себя образовательные и мотивационные материалы, а также подбор индивидуальных профилактических программ для посетителя.

Такие встречи пройдут в рамках Дня профилактики стоматологических заболеваний - ежегодной образовательной акции, которая проводится с целью обучить методам сохранения здоровья зубов и органов полости рта, повысить уровень осведомленности о факторах риска и средствах гигиены.

Тема профилактики стоматологических заболеваний не теряет своей актуальности. Эпидемиологическое обследование школьников, проведенное группой специалистов в Минске, показало, что 67% 12-летних и 76% 15-летних подростков имеют кариозные зубы. Если патологический процесс при кариесе не остановить, зуб постепенно разрушается, что приводит к развитию большого количества осложнений. Поэтому одна из главных задач врача - в доступной форме донести до пациента важность проблемы и рассказать о способах сохранения стоматологического здоровья.-0-