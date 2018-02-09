Бесплатные школы наблюдения за птицами откроются в Брестской и Гомельской областях

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные школы бердвотчинга (наблюдения за птицами) откроются в этом году в десяти городах Брестской и Гомельской областей, сообщила корреспонденту БЕЛТА менеджер инициативы ОО "Ахова птушак Бацькаушчыны" "Будь здоров с птицами!" Карина Соловей.

Инициатива "Будь здоров с птицами!" поддержана в рамках проекта международной технической помощи ЕС/ПРООН "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы охраны здоровья в Республике Беларусь".

"Школа бердвотчеров (от англ. bird - "птица" и watch - "наблюдение") является одним из ключевых мероприятий инициативы. В десяти городах Гомельской и Брестской областей - Гомеле, Турове, Мозыре, Бресте, Кобрине, Малорите, Каменце, Барановичах, Березе и Пружанах - будут организованы бесплатные курсы наблюдения за птицами. Их слушатели смогут познакомиться с основными видами птиц Беларуси, приобрести базовые навыки бердвотчеров: узнать, как правильно наблюдать за птицами, одеваться, прокладывать маршрут для бердвотчинга", - пояснила Карина Соловей.

Курсы предусматривают восемь теоретических занятий и две полевые экскурсии, которые будут вести профессиональные бердвотчеры и орнитологи. Планируется, что в основном школы начнут работать в марте-апреле. Сейчас идет прием заявок от участников. Связаться с организаторами в регионах можно через АПБ, написав по адресу info@ptuchki.org. Например, в Малорите, где группа слушателей уже практически набрана, занятия начнутся 11 февраля, в Каменце - с 20 февраля.

Каждый выпускник школы бердвотчеров получит в подарок книгу о птицах Беларуси. Кроме того, в рамках инициативы в каждом из городов-участников появятся стенды-определители птиц. Один из областных центров украсит яркое граффити. В Бресте разработают веломаршруты для бердвотчинга. В двух областных центрах в течение года пройдут чемпионаты по фотографированию птиц.-0-